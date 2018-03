Filippo Nardi spiega a Mattino 5 perché rideva durante l’applauso a Fabrizio Frizzi all’Isola

Filippo Nardi è finito al centro di una grande e spiacevole polemica. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato ripreso dalle telecamere del reality-show mentre rideva durante l’applauso in ricordo di Fabrizio Frizzi. Alessia Marcuzzi ha infatti voluto aprire la nuova diretta della sua trasmissione con un ricordo al conduttore scomparso il 26 Marzo 2018. Il pubblico presente in studio si è lasciato andare ad un momento di grande commozione. In ogni caso, i telespettatori più attenti si sono resi conto di come Nardi non abbia partecipato adeguatamente ad un momento così delicato. Nello studio di Mattino 5 da Federica Panicucci si è cercato di capirne il motivo, tanto da decidere di telefonare il diretto interessato mentre la puntata andava avanti.

Gli ospiti di Federica Panicucci hanno pensato che Filippo Nardi avesse riso durante l’applauso a Frizzi per colpa di un momento di distrazione. Gli opinionisti hanno infatti spiegato al pubblico che è molto facile perdere la concentrazione nel corso di una diretta televisiva. In ogni caso, Luca Giurato non sembra averla presa affatto bene. Il noto giornalista ha dichiarato che Filippo si è comportato da cafone e il suo gesto non è affatto giustificabile. Nardi ha così spiegato ai telespettatori di Mattino 5 il motivo per cui abbi agito in tale modo. A quanto pare, si è trattato solo di un grande sbaglio.

“Intanto voglio fare le condoglianze. In nessun modo volevo offendere nessuno, mi scuso con tutto il pubblico italiano. Ero distratto, come spesso accade, quindi non volevo offendere assolutamente nessuno. Mi sono anche commosso poco tempo dopo. Chi mi conosce sa… sono tante cose, ma cafone no.” Insomma, Filippo non voleva fare un torno a nessuno e né tanto meno voleva mancare di rispetto alla famiglia di Fabrizio Frizzi.