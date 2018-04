Filippo Nardi ha dormito con Paola Di Benedetto? È polemica: “Mancanza di rispetto verso Francesco Monte”. Di Benedetto spiega la vicenda

Paola Di Benedetto, il peso della notorietà. La fama è croce e delizia per i vip. E Madre Natura, che da quando ha fatto ritorno da L’Isola dei Famosi e ha iniziato a frequentare Francesco Monte si è vista i riflettori del gossip puntati costantemente addosso, non sfugge a questa regola. Così, a innescare la polemica stavolta è stata una sua Instagram Stories in compagnia di Filippo Nardi. Tutto ha avuto inizio nella giornata di ieri. La modella si è ripresa in una stanza d’albergo assieme al deejay di origini britanniche. Il filmato non è andato giù ad alcuni suoi fan che immediatamente hanno tirato conclusioni e chiesto spiegazioni: ‘Hai dormito con Filippo, è una mancanza di rispetto nei confronti di Monte. Come è possibile?’. La showgirl poche ore fa, non senza disappunto, si è affrettata a chiarire la vicenda.

Paola Di Benedetto: “Filippo è come un fratello, non riesco a vederci niente di malizioso”

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non ha voluto far correre le insinuazioni e le malelingue. “Non dormiamo assieme – scrive su Instagram -. Io sto a Milano e anche lui. È passato a salutarmi, state sereni”. La Di Benedetto ha poi aggiunto che il suo legame con Nardi è molto forte, ma che non c’è alcunché di sentimentale che vada al di là di una grande amicizia: “E in ogni caso, vi piaccia o no, per me è come un fratello e non riesco a vederci niente di malizioso”. Madre Natura in questi giorni continua dunque a essere al centro di polemiche tutt’altro che velate. Oltre a quella appena descritta deve far fronte alle dichiarazioni del suo ex Matteo Gentili – attualmente all’interno della Casa del Grande Fratello – che non perde l’occasione di lanciarle frecciatine velenose (l’ultima è arrivata poco fa, qui i dettagli). Inoltre c’è anche un coro che sostiene che la neonata relazione con Francesco Monte sia un teatrino per fare business. Anche in questo caso Paola si è recentemente difesa con le unghie.

Marco Gentili e Paola Di Benedetto: l’incontro previsto al Grande Fratello

Questa sera, durante la seconda puntata del Grande Fratello, Paola e Marco dovrebbero avere un faccia a faccia per chiarire la situazione e smorzare le polemiche. L’indiscrezione sul confronto in diretta televisiva è circolata negli ultimi due giorni (il primo ad annunciarlo è stato Spymagazine.it) e pare avere trovato conferma definitiva nelle scorse ore. Non ci resta che attendere.