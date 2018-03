Filippo Nardi dopo l’Isola è pronto per Uomini e Donne

Filippo Nardi pronto a salire sul trono di Uomini e Donne

Filippo Nardi potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne? È lui stesso a dichiararlo attraverso un’intervista rilasciata al Vicolo delle News. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi da qualche settimana è tornato alla sua vita di sempre e già pensa a cosa potrebbe accadere nel suo futuro lavorativo. In particolare, sta corteggiando Maria De Filippi. La conduttrice per Filippo potrebbe rappresentare un ottimo modo per fare nuove esperienze televisive. Già a Verissimo aveva annunciato che vorrebbe prendere parte, con un ruolo particolare, al programma di Amici. La musica, una delle sue più grandi passioni, riveste un ruolo importante nella sua carriera. Anche per questo motivo, Filippo ammette di essersi avvicinato a Bianca Atzei, inizialmente. I due avevano questo punto in comune, ma il carattere della cantante avrebbe portato Nardi a prendere le distanze. Ed ecco che il Vicolo ha pensato bene di chiedere all’ex gieffino se parteciperebbe mai a Uomini e Donne, nel ruolo di tronista. Ebbene, Filippo accetterebbe volentieri una proposta del genere.

Dopo l’Isola dei Famosi, Filippo Nardi pensa a Maria De Filippi

Nonostante sia stato eliminato troppo presto, Filippo è sicuramente uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi su cui si è puntato molto. Pertanto, una sua particpazione al trono potrebbe conquistare il consenso del pubblico di Canale 5. Lui stesso ammette che accetterebbe una proposta del genere: “Si, magari per fare due risate, il problema è che dovrei partecipare a quello Over visto che ho 49 anni, seguo il programma perché mi fa troppo ridere”. Nardi, dunque, non rifiuterebbe di certo un’opportunità del genere. Un modo divertente per trovare la sua anima gemella. Ma come dice lo stesso ex naufrago, potrebbe prendere parte al trono over vista la sua età.

Filippo Nardi e i progetti futuri per la sua carriera musicale

Ma non solo: Filippo ammette anche per potrebbe “tornare a fare l’inviato all’Isola dei Famosi il prossimo anno”. Tanti i progetti di Nardi nel mondo dello spettacolo e della musica. L’ex naufrago sa già che prenderà parte ai salotti televisivi in cui verrà invitato e questa estate tornerà a fare musica nei locali italiani. Ora sta anche pensando a produrre un’artista italiana. Intanto, nonostante la musica li avesse avvicinati, Filippo continua a confermare le sue idee su Bianca.