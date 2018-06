Filippo Magnini: le sue parole dopo la rinuncia a Pechino Express

Perché Filippo Magnini non partecipa più a Pechino Express?

Filippo Magnini era prontissimo per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, in coppia con sua sorella. Ma qualcosa ha fatto rinunciare il campione del mondo. Da cosa? Dalle accuse mosse dalla Procura Antidoping. Filippo Magnini ci tiene a scrivere delle parole al riguardo e lo fa attraverso il suo profilo Instagram. La prima cosa che riporta il nuotatore è il comunicato. “A seguito di note vicende personali che mi vedono coinvolto, con grande dispiacere, ho deciso di rinunciare a partecipare alla settima edizione di “Pechino Express”. In questo momento devo concentrare tutte le mie energie per difendermi da accuse mosse dalla Procura Antidoping per le quali sono già stato ASSOLTO dalla giustizia ordinaria. Mi auguro che questa situazione possa risolversi rapidamente dimostrando per l’ENNESIMA volta la mia totale innocenza” chiarisce Magnini.

Filippo Magnini: “Ci sono delle priorità”

“Ebbene si… Ci sono delle priorità.. Ho capito che non sono davanti ad una semplice indagine e lo dimostrerò a tutti, quindi ho preso la mia decisione” scrive Filippo Magnini sul suo profilo Instagram. “Io parlerò nelle apposite sedi rispettando per l’ennesima volta le regole, al contrario di tanti altri che tentano di diffamarmi” continua ancora il nuotatore. “Devo dire che mi dispiace molto, per me, per lo SPORT e per l’ITALIA stessa”.

Pechino Express: Filippo Magnini fa l’in bocca al lupo a tutti

Dunque è ufficiale: Filippo Magnini non parteciperà a Pechino Express ma ci tiene a fare l’in bocca al lupo a tutti tramite il suo canale social. “Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti, staff compreso di Pechino Express. Grazie a Rai, Magnolia”.