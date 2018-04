Fedez svenuto in sala parto quando è nato il figlio Leone? Chiara Ferragni racconta come è andata con il rapper

Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, un paio di giorni fa ha compiuto il suo primo comple-mese. La mamma non ha mancato di festeggiare l’evento con i suoi milioni di fan. Ecco allora che sul suo profilo Instagram ha postato diversi scatti della giornata. Inutile dire che sono stati milioni i like e migliaia i commenti. Tra questi ne è spuntato uno particolare, che ha catturato l’attenzione della fashion blogger. Un seguace le ha chiesto se la sua dolce metà fosse per caso svenuto in sala parto, mentre veniva alla luce il piccolo. Chiara si è premurata di rispondere e spendere qualche parola sulla vicenda.

Il delicato momento del parto: Chiara Ferragni svela come si è comportato Fedez in ospedale

Chi ha vissuto la dolce attesa di un bebè sa bene che uno dei momenti più delicati è naturalmente il parto. Non solo per la donna, ma anche per l’uomo: assistere all’evento oppure no? Ovviamente le scelte sono personali e non giudicabili. Fatto sta che Fedez alla nascita di Leone in sala parto ci è andato. Ma come si è comportato? è svenuto? Chiara Ferragni ha raccontato a un curioso follower che Federico è stato impeccabile e di gran sostegno: “Lui è stato bravissimo e super di supporto”. Dunque, nessun svenimento. Il rapper , anzi, pare sia stato un compagno presentissimo e assai premuroso.

I Ferragniz: quando rientrano in Italia e le polemiche social

Come tutti sanno Fedez e Chiara hanno deciso di far nascere Leone in America, più precisamente a Los Angeles, città in cui tuttora stanno soggiornando. A quando il rientro in Italia? Stando a quanto riportato qualche giorno fa dalla Ferragni stessa il ritorno nel Bel Paese è previsto a metà maggio. Intanto si sono attenuate le polemiche social riguardanti la sovraesposizione mediatica del neonato. Tra i tanti commenti entusiasti che hanno accompagnato la coppia in queste settimane non sono infatti mancate voci fuori dal coro. Sulle critiche sia il rapper sia la Ferragni si sono difesi a più riprese, spiegando i loro atteggiamenti.