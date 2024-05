Chiara Ferragni, l’agenzia la scarica: “Non ha rispettato i patti”

Il fuggi fuggi generale dei collaboratori di Chiara Ferragni non accenna ad arrestarsi: gli ultimi ad abbandonare la nave sono i membri del team di comunicazione che l’imprenditrice digitale aveva assunto per tirarsi su dal disastro del pandoro-gate.

Chiara Ferragni si sta godendo giorni di sole e divertimento a Los Angeles in compagnia delle sue più care amiche, forse pensa che volando dall’altra parte dell’oceano le cose in Italia si placheranno, ma non è così: dal Gazzettino arriva una nuova esclusiva che fa tremare la sua azienda.

Addio a Community: il team di comunicazione fugge a gambe levate

Mentre Chiara Ferragni si barcamena tra pilates e cene in ristoranti di lusso negli Stati Uniti, dall’Italia continuano ad arrivare attacchi da tutti i fronti.

Già nei giorni scorsi vi avevamo fatto sapere che Pantene ha sostituito la sua immagine negli spot, inoltre è uscito il libro di Selvaggia Lucarelli dedicato all’analisi del pandoro-gate, in cima a tutte le classifiche.

Mentre dal Gazzettino di Treviso fanno sapere che la nuova agenzia di comunicazione ha deciso di fare le valige.

Community, questo è il nome del team di marketing che Chiara aveva assunto per curare la strategia di ritorno sui social, ha sede in Veneto.

Il CEO dell’agenzia, Auro Palumbo, fa sapere che la Ferragni non è più tra i loro clienti.

L’influencer si era rivolta a Community dopo la valanga che l’ha colpita con l’affaire Balocco: il team avrebbe dovuto curare il suo ritorno sui social e ripulire la sua immagine.

Forse una loro decisione anche quella di non far mostrare più i volti dei bambini in foto e video, in accordo con i giudici per la separazione.

E Palumbo fa sapere che il suo team aveva cucito una strategia ad hoc per Chiara.

Ma allora perché l’hanno abbandonata? Molto semplice: lei non ha rispettato i patti.

Ora, non sappiamo con precisione quali patti siano stati infranti ma evidentemente Chiara Ferragni non ha agito secondo quanto stabilito dall’agenzia, che allora giustamente offese si è ritirata.

Magari loro avevano indicato quali immagini pubblicare, quali dichiarazioni fare, ma lei ha fatto di testa sua e quindi addio!

Dopo questo ulteriore abbandono, la Ferragni è sempre più sola e con le spalle al muro, ora che non ha più neanche qualcuno che le curi la comunicazione farà qualche altro passo falso?