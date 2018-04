Fedez e J-Ax si separano: i due rapper non canteranno più insieme

Fedez e J-Ax si separano dopo l’estate: il loro ultimo lavoro insieme e poi i due rapper prenderanno strade diverse

A dare in esclusiva la notizia relativa alla separazione (professionale) di Fedez e J-Ax è stato oggi il settimanale Chi nel suo ultimo numero. Stando a quanto riportato, infatti, i rapper starebbero lavorando insieme al loro ultimo progetto musicale. I due, infatti, avrebbero in cantiere il nuovo singolo dell’estate, l’ultima canzone che li vedrà collaborare in coppia e che, quindi, ha come obiettivo quello di far chiudere in bellezza il percorso iniziato da entrambi qualche anno fa. Sul loro futuro musicale come solisti, però, niente è stato aggiunto.

Fedez e J-Ax non canteranno più insieme: lo scoop del settimanale Chi

Come è possibile leggere nella rubrica Chicche di Gossip: “In questi giorni a Los Angeles il rapper Fedez e il suo collega J-Ax stanno registrando l’ennesimo tormentone estivo di prossima uscita”. Nello stesso paragrafo, inoltre, è stato scritto: “Questo singolo avrà un valore particolare perché sarà la loro ultima volta in coppia”. Il loro ultimo evento insieme? “Dopo il concerto a San Siro a giugno proseguiranno la carriera da solisti”. Chissà come la prenderanno adesso i fan della coppia più longeva del panorama rap italiano.

Fedez dopo la nascita di Leone: la risposta del rapper alle critiche ricevute sui social

Dopo le numerose critiche ricevute per le foto pubblicate sui social del piccolo Leone Fedez, con alcune stories caricate su Instagram, ha rotto il silenzio e ha detto la sua sull’argomento. “La questione è molto più semplice si sta condividendo il momento più bello della nostra vita, esattamente come farebbe qualsiasi famiglia della nostra generazione” ha infatti dichiarato il rapper cercando di mettere a tacere ogni polemica. Lo stesso, poi, ha concluso dicendo: “Se si vuole cercare del marcio in tutto, lo si trova anche forzatamente”.