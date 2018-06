Fedez e J-Ax non più amici? “Separazione artistica e umana”. Il motivo

Fedez e J-Ax non sono più amici? “Chi” parla di “rottura clamorosa”

La news era nell’aria e ora la conferma arriva da “Chi”. Fedez e J-Ax non sono più amici o almeno così sembra. Stando a quanto rivela il settimanale, infatti, tra i cantanti di “Italiana” sarebbe “rottura clamorosa”. Insomma tra i due ci sarebbe aria di separazione. Tant’è vero che così scrive il popolare magazine diretto da Alfonso Signorini: “Il titolo La Finale scelto da Fedez e J-Ax per il loro concerto, sold out, a San Siro faceva presagire come sarebbe stato l’epilogo. E, infatti, di finale si è trattata perché proprio Fedez ha scelto di concludere questo sodalizio“. Parole, queste, a cui la nota rivista di gossip aggiunge anche un interrogativo: “Quale sarà il sequel di questa rottura clamorosa?“.

Perché Fedez e J-Ax non sono più amici? Il motivo della “separazione”

In attesa di risposte, a svelare perché Fedez e J-Ax non sarebbero più amici ci pensa sempre “Chi”. Secondo il settimanale, infatti, “uno dei motivi della rottura” tra i due rapper sarebbe stata “la scelta di J-Ax di diventare testimonial della cannabis “legale” che ha chiamato Maria Salvador. Perché sembra infatti che Fedez non abbia mai condiviso questo tipo di iniziativa“. E a fornire qualche dettaglio in più sulla presunta “separazione artistica” tra i due ci pensa Gabriele Parpiglia. Su Twitter, il giornalista fa le dovute sottolineature del caso, sostenendo che la “separazione” tra i due, entrambi diventati papà da poco, “è professionale, imprenditoriale, artistica e umana“.

Fedez e J-Ax si separano dopo il concerto finale a San Siro?

Se la notizia “Fedez e J-Ax si separano” fosse confermata, la decisione di prendere due strade separate arriverebbe dopo il grande successo de “La finale”. Stiamo parlando dell’ultimo concerto che i due cantanti hanno tenuto insieme allo Stadio San Siro lo scorso 1 giugno 2018. Un evento al quale hanno partecipato quasi 80.000 persone, per 31 canzoni in scaletta e quasi tre ore di live. Ora, però, ci sarebbe anche un’amicizia in meno.