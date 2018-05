Fedez e Chiara Ferragni sono tornati in Italia con Leone: vivranno in hotel

Il rientro in Italia di Chiara Ferragni e Fedez da genitori

Sono rientrati in Italia da pochissime ore Chiara Ferragni e Fedez. Con loro anche la cagnolina Matilda e il figlio Leone, che vede per la prima volta il Paese dei genitori. L’intera famiglia, infatti, è stata a lungo a Los Angeles, dove Leone è nato prendendo la cittadinanza americana. Chiara aveva manifestato la mancanza per la sua terra e Fedez ha da pochi giorni lanciato Italiana il nuovo singolo con J Ax. I due cantanti saranno sul palco di San Siro l’1 Giugno e, per questo motivo, Fedez è tornato in Italia insieme a tutta la famiglia. Attraverso le Instagram stories, la coppia ha reso partecipi, ancora una volta, i fan. A partire dall’incredibile numero di valigie (13 per l’esattezza) da imbarcare fino all’arrivo in Italia.

La nuova casa italiana di Chiara Ferragni, Fedez e Leone è un hotel ma solo per venti giorni

Fedez ha messo in affitto la sua casa a Milano e ne ha acquistata una insieme a Chiara Ferragni che possa accogliere nel miglior modo possibile il figlio Leone. I lavori della nuova casa, però, non sono ancora terminati e l’intera famiglia soggiornerà in hotel. Venti giorni in hotel da quanto riportato sulle ig stories di Chiara Ferragni. Ma questo non sembra essere un problema, anzi. L’hotel in questione ha accolto l’intera famiglia con sorprese e regali tra cui una torta di benvenuto, abiti, palloncini e peluche a forma di leone per il piccolo di casa ma con cui si diverte anche la cagnolina Matilda.

Ferragni e Fedez: in Italia anche per sposarsi?

A più di un anno dalla richiesta di matrimonio, c’è chi ipotizza che Chiara Ferragni e Fedez siano tornati in Italia non solo per gli impegni lavorativi e per i loro affetti ma anche per sposarsi. Il matrimonio si terrà in Sicilia probabilmente entro l’estate. Fedez e Chiara potrebbero essere alle prese con i preparativi, dunque. Motivo in più per tornare in Italia.