Federica Pellegrini: frecciatina a Magnini e Giorgia Palmas

Federica Pellegrini: ecco la frase frecciatina per Filippo Magnini

La nuotatrice Federica Pellegrini è stata intervistata da La Stampa. Il giornalista ha fatto delle domande alla Pellegrini riguardo la storia d’amore tra il suo ex compagno Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Inizialmente la nuotatrice risponde: “Ci siamo lasciati da più di anno ormai, mi pare normale“ in merito alla nuova relazione intrapresa da Magnini. Poi, in riferimento al fatto che la fresca storia tra la Palmas e il nuotatore sia su tutti i giornali e che i due condividano la loro relazione sui social, Federica Pellegrini afferma: “Dimostra solo quanto le nostre strade fossero diverse. Quando stavo con lui e la curiosità su di noi ha raggiunto un certo limite ho imparato che devo tenermi per me più cose possibili. E che se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina puoi“. Affermazioni che non sono passate inosservate, quelle di Federica Pellegrini, che sembra aver fatto una vera e propria frecciatina al suo ex Filippo Magnini.

Federica Pellegrini: è impegnata sentimentalmente?

Dopo la fine della storia d’amore col collega nuotatore Filippo Magnini, attualmente impegnato con Giorgia Palmas, Federica Pellegrini non svela nulla riguardo il suo stato sentimentale. La campionessa sembra essere molto riservata sulla sua vita privata: “Non mi va di mettere tutto in piazza. Come è ovvio non sto certo chiusa in casa a guardare il muro”. Parole che lasciano il dubbio ai fan della Pellegrini e a tutti gli amanti del gossip.

Federica Pellegrini: nuova avventura in televisione

Quel che è certo è che presto vedremo Federica Pellegrini in tv. La nuotatrice sarà impegnata nel ruolo di giudice a Italia’s Got Talent.