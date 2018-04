Federica Panicucci, Mattino 5 chiude? La conduttrice sbotta sui social

Mattino 5, Federica Paniccucci sbotta: la verità sulla sospensione del programma

È di questa mattina la notizia della presunta sospensione di Mattino 5. In breve tempo, sul web se ne sono dette di tutti i colori. Federica Panicucci si è vista sommersa di domande da parte dei suoi fan. Ma qual è la verità?! La conduttrice stessa ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti di tale gossip, lanciato proprio dall’ultimo numero del settimanale Chi di Alfonso Signorini. In ogni caso, Mediaset non sembra avere l’ntenzione di chiudere il talk-show in onda ogni mattina dal Lunedì al Venerdì. La realtà dei fatti è un’altra, tant’è che è stata la diretta interessata ad aver preso in mano la situazione e ad aver chiarito il tutto. L’elegante presentatrice non sta affatto tremando e non ha assolutante paura di essere lasciata in disparte dall’oggi al domani.

Federica Panicucci e la verità su Mattino 5: la replica della presentatrice

Federica ha usato il suo profilo Instagram per comunicare ai fan e telespettatori di Mattino 5 la verità sulla presunta sospensione della sua trasmissione. La Panicucci dichiara: “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino 5′. Uso questa pagina per fare un po’ di chiarezza: NESSUNA CHIUSURA IMPROVVISA O SOSPENSIONE…” Lo sfogo della donna continua poi nello spiegare nel dettaglio quali sono i reali futuri progetti della rete Mediaset. Quest’estate ci saranno i mondiali di calcio e per tale motivo si sta pensando di mandare in onda, nel corso della mattinata, un programma dedicato appunto a tale evento.

Mattino 5 non viene sospeso: parla Federica Panicucci

La Panicucci ha ricordato ai suoi followers che il talk-show da lei condotto andrà in pausa estiva, come ogni anno, dall’8 Giugno 2018. Il programma pensato per i mondiali di calcio andrà perciò a sostituire Mattino 5 solo nei mesi in cui quest’ultima trasmissione sarà in vacanza. Insomma, Federica continuerà ad entrare nelle case degli italiani per tanto altro tempo ancora.