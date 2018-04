Federica Panicucci contro il Grande Fratello di Barbara d’Urso? Il gossip

Federica Panicucci vuole prendere le distanze da Barbara d’Urso? Il gossip sulla sua richiesta ai vertici Mediaset

Federica Panicucci e Barbara d’Urso, in un modo o nell’altro, sono sempre riuscite a far parlare di loro. Sulla loro presunta rivalità, infatti, tanto si è detto e scritto. Le dirette interessate, tuttavia, sono sempre state molto attente nel rilasciare dichiarazioni al riguardo, proprio per evitare di alimentare voci di corridoio e pettegolezzi sul loro conto. Delle due conduttrici di Canale 5, però, oggi ne ha parlato il settimanale Oggi che, nella sua rubrica Pillole di Gossip, ha pubblicato una notizia che, se fosse vera, non farebbe altro che confermare quest’astio di cui tanto si parla. Secondo il giornale, nello specifico, sarebbe stata Federica Panicucci con una particolare richiesta ai vertici di Mediaset a prendere le distanze dalla d’Urso.

Federica Panicucci ha chiesto a Mediaset di escludere il Grande Fratello dal suo programma? Il gossip di Oggi

“Si mormora che Federica Panicucci abbia chiesto ai vertici Mediaset di essere esonerata nel dedicare spazio al GF nel suo Mattino Cinque” è stato scritto. “La conduttrice, che sembrerebbe essere sempre in competizione con la collega Barbara d’Urso avrebbe però ricevuto un secco rifiuto e sarebbe stata quindi ‘obbligata’ a commentare le vicende dei concorrenti rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia”. Le dirette interessate, al momento, non hanno ancora commentato la notizia, faranno finta di niente o proveranno a chiarire una volta per tutte le cose? Staremo a vedere.

Federica Panicucci e Barbara d’Urso non si sopportano? La gaffe a Mattino Cinque e la smentita

Qualche tempo fa un gesto della Panicucci nei confronti di Barbara d’Urso avrebbe fatto molto discutere il pubblico da Casa. Festeggiando i 10 anni di Mattino Cinque Federica, nello specifico, aveva ringraziato tutti quelli che avevano lavorato al programma dimenticandosi di nominare Barbara d’Urso. La gaffe le aveva fatto addirittura aggiudicare un tapiro d’oro che, nel momento della consegna le ha dato modo di ribadire la sua posizione. Nessun odio o attrito tra lei e la d’Urso aveva detto ma, secondo il settimanale Oggi, le cose sembrerebbero stare in un altro modo.