Federica Benincà sbotta: nuove pesanti offese su di lei e sulla madre dopo la paparazzata con Sgarbi

Ci risiamo, ma stavolta il clima è ancora più torrido e le parole ancora più pesanti. Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fiamma del tronista Marco Cartasegna, dopo la paparazzata che l’ha vista protagonista di un ‘leggero’ bacio con Vittorio Sgarbi, è stata nuovamente e pesantemente insultata in rete, sul suo profilo Instagram. Addirittura stavolta ci è finita di mezzo pure sua madre. L’hater che l’ha messa nel mirino ha usato parola ingiustificabili che l’ex corteggiatrice non ha potuto e non ha voluto ignorare, riservando risposte dure, di condanna. Ricordiamo che appena dopo la diffusione della paparazzata le critiche non erano mancate, anche se non avevano raggiunto i toni che hanno di nuovo fatto infuriare la Benincà.

Benincà dura: “Prima di parlare di mia madre fatti i gargarismi con il wc net”

La scintilla che innesca la bagarre la accende un hater che rinfaccia a Federica di aver baciato Vittorio Sgarbi per avere visibilità (qui, quanto accaduto con il critico d’arte). Inizialmente l’ex corteggiatrice si limita a replicare moderatamente, spiegando di aver già raccontato come è andata la vicenda del bacio al politico. Ma ciò non basta e piovono altri insulti, di quelli più beceri: “Povera illusa che ti lasciano tutti perché sai solo tirartela . Datti alla strada insieme a tua mamma, magari li avrai carriera”. La Benincà a questo punto non ci sta e sbotta: “Ti devono proprio aver trattato male da piccolo le donne nella tua vita. E hanno fatto bene. Ah, prima di parlare di mia madre, fatti i gargarismi con il wc net”.

Sgarbi e l’ex corteggiatrice: il bacio immortalato

La Benincà ha incontrato Sgarbi a un evento in cui il critico d’arte ha disquisito di Michelangelo. Messasi in fila per farsi autografare il libro, ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con lui ed è lì che scattato un bacio ‘leggero’, stando alla versione dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Ci siamo avvicinati e così per ridere ci siamo dati un bacio a stampo”. Infine, nelle Istagram Stories in cui ha narrato l’aneddoto ha anche aggiunto che non c’è in ballo alcuna relazione, ma che ognuno è comunque libero di trarre le proprie conclusioni.