Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti discutono al GF: i motivi che hanno portato i due concorrenti allo scontro? C’entra Nina Moric

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti, sempre più vicini in questi giorni, hanno avuto la loro prima discussione al GF. Il fidanzato di Nina Moric, nello specifico, proprio per evitare equivoci, avrebbe cercato di prendere le distanze da Patrizia, facendo così arrabbiare molto quest’ultima. Non sentire e non sapere che pensa Nina fuori, di fatto, starebbe bloccando Favoloso. Il gieffino, infatti, ha confidato ai ragazzi di non riuscire a viversi la cosa tranquillamente perché il suo chiodo fisso, adesso, è solo Nina.

Luigi Favoloso al GF parla di Nina Moric: “È una questione di rispetto”

Stando a quanto dichiarato da Favoloso oggi al day time Patrizia aveva espresso il desiderio di dormire con lui la sera in cui i hanno discusso. La risposta di Luigi? “Non me la sento… non ce la faccio”. Quanto detto dal fidanzato di Nina Moric prima di salutare le ragazze presenti in cucina per raggiungere i ragazzi, ovviamente, era riferito a Patrizia. Quest’ultima, infatti, sentendosi tirata in causa, ha urlato a Favoloso: “Luigi sei un povero idiota!”. Solo dopo Luigi Favoloso ha spiegato agli uomini il perché di questo suo momentaneo distacco con Patrizia Bonetti.

Luigi Favoloso: ecco perché ha preso le distanze da Patrizia Bonetti

“A prescindere di quello che posso provare per Nina è una questione di rispetto” ha detto il fidanzato della Moric agli altri concorrenti. A lui, però, Patrizia sembrerebbe proprio piacere tanto e le sue parole, di fatto, non fanno altro che confermalo. “Mi sto tenendo, mi sto trattenendo… sicuramente non è una cosa semplice” ha infatti dichiarato. A Favoloso che, che più volte ha espresso il desiderio di voler incontrare Nina, il GF gli farà mai leggere il messaggio scritto dalla showgirl sui social?