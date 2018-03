Fabrizio Frizzi, la moglie Carlotta sempre vicino: il racconto del pubblico de L’Eredità

Carlotta Mantovan ha sostenuto Fabrizio Frizzi fino all’ultimo, anche a L’Eredità

Fino all’ultimo la moglie Carlotta Mantovan è stata vicina a Fabrizio Frizzi. A rivelarlo sono alcuni figuranti nel pubblico de L’Eredità, le cui dichiarazioni sono state raccolte da Repubblica in un articolo dedicato alla recente scomparsa del conduttore tv RAI. Dal racconto di una figurante donna, emerge che la Mantovan abbia sostenuto Frizzi anche durante le recenti riprese de L’Eredità, la cui ultima puntata per il conduttore è stata registrata giovedì scorso, 22 marzo 2018. “La moglie, uno scricciolo – racconta la donna, presente negli studi del programma di RAI1 -, era sempre con lui. Lo sosteneva non solo psicologicamente, ma gli prendeva anche il braccio. E lui si appoggiava. Sempre insieme: al bar, dietro le quinte…“. Queste le parole di una delle persone arruolate tra il pubblico del quiz di RaiUno.

L’Eredità, una persona del pubblico ricorda Frizzi: “La produzione lo incoraggiava di continuo. Era stanco”

Non soltanto la moglie Carlotta Mantovan è stata vicina a Fabrizio Frizzi fino agli ultimi momenti, ma anche le persone che lavorano alla realizzazione de L’Eredità. Come, infatti, afferma un altro dei figuranti presenti in RAI: “(…) Vedendolo sofferente“, anche “la produzione lo incoraggiava di continuo” e, questo, nonostante negli ultimi giorni Frizzi apparisse “stanco” e “pallido“. Frizzi, però, la stanchezza sembrava non sentirla, tanto che, come racconta il figurante al noto quotidiano, “registrava più di una trasmissione insieme, così poteva rimanere più tempo a casa“. Quella casa, dove probabilmente ad aspettarlo giorno dopo giorno c’era anche Stella, la figlia di 5 anni, avuta nel 2013 proprio da Carlotta Mantovan.

Fabrizio Frizzi sposò Carlotta Mantovan nel 2014: la conobbe a Miss Italia

Intanto, oggi la moglie di Frizzi ha partecipato ai funerali del conduttore e marito, vestita di nero e circondata dall’affetto di parenti, amici e colleghi; tra questi anche Carlo Conti, Milly Carlucci, Antonella Clerici e Flavio Insinna che, durante la cerimonia funebre, hanno voluto ricordare l’amico con parole sincere, pronunciate davanti ad una platea ancora incredula per quanto accaduto. Fabrizio Frizzi, com’è ormai noto, sposò la moglie Carlotta Mantovan nel 2014, dopo che nel 2001 si legò sentimentalmente alla giornalista e seconda classificata a Miss Italia.