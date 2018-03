Fabrizio Frizzi è morto, aveva 60 anni

By

Fabrizio Frizzi è morto, il conduttore aveva 60 anni

Il noto conduttore Fabrizio Frizzi è morto durante la notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma, a causa di una emorragia cerebrale. A dare il triste annuncio la moglie Carlotta ed il fratello Fabio attraverso una nota: “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato“. Fabrizio aveva compiuto 60 anni il 5 febbraio. Fabrizio venne colto da un malore il 23 ottobre del 2017 durante il programma L’Eredità, in quell’occasione venne dimesso dopo alcuni giorni dal Policlinico Umberto I e tornò a dicembre in televisione.