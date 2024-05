Simona Ventura, il figlio Niccolò fidanzato: lei è 7 anni più grande

Manca poco per il grande giorno di Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. Il prossimo 6 luglio la conduttrice convolerà a nozze con l’amato compagno, dopo aver rimandato la cerimonia per ben due volte: la prima nel 2020 a causa del Covid e, l’ultima volta, nel 2022, per la guerra in Ucraina. Durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, nella quale entrambi erano concorrenti, Terzi ha voluto fare nuovamente la proposta di matrimonio alla sua Simona, questa volta in studio davanti al pubblico e a milioni di spettatori. Naturalmente, l’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui spiccano i due figli di Giovanni e i tre di Simona.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi: l’ospite speciale

Com’è noto, la Ventura è già madre di tre figli: Niccolò e Giacomo, avuti insieme a Stefano Bettarini, e Caterina, presa in affido quando aveva solo pochi giorni di vita. Ma, uno di loro non si presenterà al matrimonio da solo. Difatti, prima del grande giorno, Niccolò Bettarini ha presentato alla mamma la sua fidanzata: Greta Cagna, di 7 anni più grande. Il settimanale Gente ha beccato i due insieme in atteggiamenti molto intimi, mentre si scambiavano baci e abbracci fuori dal ristorante dove stavano festeggiando i 60 anni di matrimonio dei nonni materni di lui. Ma chi è esattamente questa ragazza che ha fatto breccia nel cuore di Niccolò?

Niccolò Bettarini innamorato: chi è la nuova fidanzata

Come menzionato prima, il suo nome è Greta Cagna, è una modella e imprenditrice nel mondo del food blogging e ha 32 anni. Dunque, ha ben 7 anni più di Niccolò che, invece, ne ha 25. A seguito del grave incidente che lo ha coinvolto, il primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini si è allontanato dal mondo dello spettacolo e lavora come personal trainer in una delle palestre più conosciute di Milano. A quanto pare, i due si frequentano da diversi mesi e sono molto innamorati. Difatti, Greta sarà presente il prossimo 6 luglio al matrimonio della suocera Simona Ventura con Giovanni Terzi, dove accompagnerà ovviamente Niccolò.