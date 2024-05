Fedez, baci con Ludovica Di Gresy: la nuova segnalazione

Fedez beccato di nuovo con Ludovica Di Gresy. Poco fa, la pagina “Very Inutil People” ha condiviso una segnalazione da parte di un utente di una foto scattata in un locale di Milano, ritraente Fedez insieme a una misteriosa ragazza bionda, presumibilmente Ludovica Di Gresy, con cui era stato visto flirtare giorni fa. In una foto si possono vedere i due semplicemente vicini l’uno all’altro. In un altro scatto, l’utente in questione sostiene che sia scattato un bacio, ma la bassa qualità della foto rende difficile determinare con precisione cosa stessero effettivamente facendo.

Pochi giorni fa, Fedez ha negato di avere un flirt con questa ragazza, ammettendo, però, di conoscerla. Intervistato da Giuseppe Cruciani al programma radiofonico La Zanzara, il rapper ha raccontato di aver sentito Ludovica a seguito della diffusione dei gossip e di aver riso insieme sull’assurdità della vicenda. Il tutto è iniziato al party di rilascio del nuovo album del rapper Capo Plaza, dove erano presenti molti volti del mondo musicale, tra cui Tedua, Emis Killa e, per l’appunto, Fedez. Durante la festa, l’ex giudice di X Factor è stato beccato mentre flirtava con una misteriosa ragazza bionda, chiedendole di spostarsi in un’area più tranquilla, probabilmente per poter parlare lontano dal caos e dalla gente.

Fedez e Ludovica di Gresy di nuovo insieme: i dettagli

Dopo la diffusione del video, la notizia è stata ripresa da tutti i principali siti di informazione, che hanno identificato la ragazza come Ludovica Di Gresy, appartenente all’alta borghesia milanese. Tuttavia, Fedez ha smentito queste voci, senza fornire dettagli sul suo rapporto con Ludovica. A distanza di pochi giorni, però, i due sarebbero stati beccati di nuovo insieme. Dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, il cantante è diventato una figura assidua nella vita mondana milanese, essendo stato avvistato nuovamente in compagnia durante una festa.

Anche se non è del tutto chiaro se si stavano realmente baciando o meno, sembra proprio che fossero insieme durante la serata. A questo punto, non ci rimane che attendere per capire se tra Fedez e Ludovica ci sia solamente un’amicizia o se stia sbocciando qualcosa di più.