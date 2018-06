Fabrizio Corona e Stefano De Martino: foto insieme e abbracci

Fabrizio Corona e Stefano De Martino: l’incontro al Pitti che sorprende tutti

Chi lo avrebbe mai detto, Fabrizio Corona e Stefano De Martino insieme mentre sorridono ai fotografi. Restiamo tutti a bocca aperta e un po’ increduli nel vedere il video pubblicato su Instagram dal noto giornalista Gabriele Parpiglia. Cosa hanno in comune l’ex re dei paparazzi e il ballerino di Amici?! Tutto e niente. Senza dubbio sono due degli uomini più desiderati d’Italia, chi per un motivo e chi per l’altro. Ma soprattutto hanno fatto entrambi parte della vita di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata prima fidanzata con Corona, poi con quello che ora è il suo ex marito. Prima di oggi, Fabrizio e Stefano non erano mai stati visti insieme, o per lo meno non nell’atteggiamento con cui sono stati ripresi questa volta.

Stefano De Martino sorride insieme a Fabrizio Corona dopo Belen Rodriguez: il video che spiazza

Nel video condiviso da Parpiglia vediamo due super belli insieme, mentre si abbracciano e sorridono disinvolti ai fotografi presenti al Pitti di Firenze. Un incontro sicuramente non organizzato e per questo ancor più sorprendente. Chi credeva che tra i due ex amori della Rodriguez non corresse buon sangue deve assolutamente ricredersi. Sorriso a trentadue denti, occhiale da sole e tanta, tantissima ironia e in pochi secondi sono diventanti i protagonisti indiscussi dell’attesissimo evento di moda del capoluogo toscano. Una cosa è impossibile non domandarsi: cosa ne penserà Belen?!

Fabrizio Corona e Stefano De Martino lasciano tutti senza parole al Pitti

Ha detto bene Gabriele Parpiglia: che strani incontri!! Di commenti social ne sono arrivati a bizzeffe. C’è chi non ha assolutamente apprezzato, chi non ha potuto far altro che farsi una risata e chi invece non ha fatto altro che restare a guardare, pensando un po’ anche alla fortuna che ha avuto Belen. Tra i tanti commenti, ce ne sono davvero molti in cui viene riconosciuto il buon gusto dell’argentina. All’appello manca solo lui, Andrea Iannone. Per ora, lo sportivo pare essere stato messo ‘momentaneamente’ in disparte.