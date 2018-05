Fabrizio Corona e Silvia Provvedi beccati insieme: le foto esclusive

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono davvero lasciati? I due sono stati beccati insieme a Milano

Il presunto triangolo amoroso tra Silvia Provvedi, Fabrizio Corona e Belen Rodriguez sta tenendo sulle spine tantissimi appassionati di gossip in questi giorni. Molti siti e giornali, inoltre, sembrerebbero dare per certa la fine della storia d’amore tra la Provvedi e Corona (probabilmente anche a causa della ricomparsa di Belen sulla scena). Le ultime foto pubblicate dal settimanale Oggi, però, sembrerebbero smentire questa versione. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono stati infatti beccati insieme a Milano in atteggiamenti che, di fatto, tutto suggerivano tranne che la fine di un amore.

Fabrizio Corona e Silva Provvedi in crisi? Le foto pubblicate dal settimanale Oggi

“Se è crisi non si vede” è stato scritto nell’ultimo numero di Oggi “Abbiamo pizzicato Fabrizio Corona e Silvia Provvedi nell’East Market di Lambrate”. “La coppia più calda del gossip se ne stava seduta tra stand di scarpe e vestitini concedendo selfie ai fan” è stato aggiunto poi “Lei ad un certo punto si è pure seduta sulle ginocchia di lui. A vederli così le voci sul loro dissidio insanabile sembrerebbero superate”. Tra Corona e la sua compagna è quindi ritornato finalmente il sereno? Eppure l’ultima intervista rilasciata da Silvia Provvedi a Chi ieri sembrerebbe confermare il contrario.

Corona, Belen e Silvia Provvedi: il triangolo più chiacchierato del mondo del gossip

Sui rapporti attuali che intercorrono tra Belen e Corona e tra quest’ultimo e la Provvedi il mondo del gossip si è letteralmente scatenato in queste settimane. L’ex re dei paparazzi, per via delle misure restrittive alle quali è sottoposto, non può adesso rilasciare interviste. A mettere le cose in chiaro sul suo riavvicinamento con l’ex però, c’ha pensato la stessa Rodriguez che, in più occasioni, ha smentito le voci sul possibile ritorno di fiamma tra i due.