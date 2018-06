Fabrizio Corona a Non è l’Arena: lite con Mughini e critiche a Selvaggia

Cosa ha detto Fabrizio Corona da Massimo Giletti a Non è l’Arena

Fabrizio Corona è tornato in tv. L’ex re dei paparazzi è stato ospite dell’ultima puntata di Non è l’Arena, il programma di La 7 di Massimo Giletti. E, com’era prevedibile, Corona ha lasciato il segno con le sue dichiarazioni e i suoi interventi. Senza dimenticare gli scontri e le liti. Questa volta il fidanzato di Silvia Provvedi ha avuto un acceso diverbio con Giampiero Mughini, intervenuto nella trasmissione in qualità di opinionista. La lite tra Corona e Mughini è scoppiata dopo il racconto dell’arresto di Fabrizio, avvenuto davanti agli occhi della madre Gabriella e del figlio Carlos, avuto dall’ex moglie Nina Moric.

Fabrizio Corona e Mughini: è scontro a Non è l’Arena

“​È stato uno dei giorni più brutti della mia vita, ho subito uno degli abusi più grandi da parte delle istituzioni. Quel giorno suona il citofono arriva mio figlio esattamente pochissimi minuti dopo, dodici agenti della polizia sopno entrati in casa urlando, mia mamma piangeva, mio figlio era terrorizzato, loro hanno fatto finta di non vederlo e mi hanno portato via con la forza. Mio figlio ha vissuto tre mesi di imperturbabilità”, ha ammesso Corona. Mentre proseguiva il racconto però Mughini ha iniziato a fare facce, contrariato dal modo troppo comprensivo con il quale si trattava Fabrizio.

L’atteggiamento di Giampiero Mughini non è passato inosservato a Fabrizio Corona, che è letteralmente sbottato. “Sei un poveraccio da due soldi, ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri, magari ne vendi uno. Oltre che l’estetica ti insegno anche il giornalismo”, ha attaccato Corona. “Sei un buffone analfabeta”, ha replicato lo scrittore.

Fabrizio Corona critica la blogger Selvaggia Lucarelli

Nel corso dell’intervista con Massimo Giletti, Fabrizio Corona non ha dimenticato di menzionare Selvaggia Lucarelli, con la quale è in guerra da anni. La blogger è stata chiamata come ospite di Non è l’Arena ma ha declinato l’invito: in questi giorni è in Giordania per un viaggio con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

“La non giornalista Selvaggia Lucarelli fa un’inchiesta che non può fare. Chi scrive sui giornali deve pesare le sue parole. La signorina in questione, quando io ho fatto la pseudorissa, ha dichiarato sul giornale che erano le 23 quando è successo e mi dovevano arrestare. Erano le 8 di sera, i filmati l’hanno smentita. Perché non è venuta questa sera? Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”, ha fatto sapere Corona.