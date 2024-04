Cast Isola 1, Amadeus ‘ingrato’ 5, Clerici impavida 8: il pagellone tv

Altro ritiro da L’Isola dei Famosi. Pietro Fanelli ha fatto le valigie. Non mancherà né agli altri naufraghi né al pubblico. Una domanda però sorge spontanea: chi diavolo scegli i concorrenti del reality show? Tra ritiri e l’espulsione di Benigno si sprecano giustamente le ironie sui social. “Se vanno avanti così chiudono alla festa dei lavoratori dell’1 maggio”, un cinguettio caustico di uno spettatore. Chi fa i cast forse dovrebbe rivedere il proprio metodo di lavoro, voto 1.

Si ingrossa la faida tra Francesca Fagnani e Striscia la Notizia che ha messo nel mirino la conduttrice di Belve sostenendo che, sfoggiando in trasmissione gioielli da 110mila euro, non sta avendo un atteggiamento consono alla sua professione da giornalista (chi è iscritto all’ordine non può sponsorizzare). La ‘belva’ ha chiarito che i preziosi non sono suoi e che le vengono messi a disposizione gratuitamente dalla maison per completare i suoi outfit. Striscia però ha trovato un video in cui Fagnani parla del marchio in questione. Non una pubblicità (non sarebbe stata pagata la compagna di Mentana), ma c’è profumo di pratica non proprio limpida. C’è da dire che il tg satirico farebbe un figurone se facesse le pulci anche alla sua conduttrice Michelle Hunziker per il fattaccio di “Doppia Difesa”. Morale della favola? Non ne stanno uscendo bene né Fagnani (voto 2), né Striscia (voto 2).

Lucio Presta, agente tra i più potenti della tv italiana, nei mesi scorsi è stato lasciato a piedi da Amadeus. In una lunga e incendiaria intervista rilasciata a Il Giornale ha di fatto dato dell’ingrato al conduttore, sostenendo che al primo Festival di Sanremo non sapeva neppure da che parte iniziare a stilare il regolamento. Presta si è auto dipinto come un benefattore, tentando di far arrivare invece un’immagine alquanto brutta dell’uomo Amedeo Sebastiani. Manco avesse avuto a che fare con il diavolo. Si attende la controreplica di ‘Ama’. Certo è che è difficile immaginare che tutta la ragione stia da una parte, e il torto dall’altra, come sostiene l’agente. Un matrimonio professionale finito malissimo, a pezzi. Voto 5.

Si sussurra che sia fatta per la nomina del sostituto di Amadeus ad Affari Tuoi: i dirigenti Rai avrebbero scelto Stefano De Martino. Se ciò sarà confermato, dopo tanti disastri, va un plauso ai vertici di Viale Mazzini. Era ora che si osasse un po’, voto 7.

Antonella Clerici, ospite a Belve, ha tirato una bordata a Barbara d’Urso per la vicenda di anni fa relativa alle corna ricevute da Eddy Martens, poi ha rivelato finalmente il nome del cosiddetto ‘Sugo gate’ sanremese: Luciano Ligabue. Quest’ultima ha smentito ed è finita a tarallucci e vino. Resta il fatto che ‘Antonellina’, con coraggio e senza falsa cortesia, si è fiondata innanzi a Francesca Fagnani non per fare la solita intervistarella per dribblare le domande. Brava! Impavida, voto 8.