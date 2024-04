CTCF, Fagnani e Littizzetto, che belva è Fazio: risposta esilarante!

Nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 28 aprile su Nove, tra i numerosi ospiti in studio da Fabio Fazio c’è stata anche la conduttrice di Belve Francesca Fagnani. Quest’ultima, insieme a Luciana Littizzetto, si è resa protagonista di un siparietto comico anche ai danni del conduttore. Scopriamo come ha reagito lui.

Francesca Fagnani, conduttrice della trasmissione Belve su Rai 2 basata su interviste cult a diversi personaggi, è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Proprio partendo dal suo programma, Luciana Littizzetto ha organizzato un siparietto comico in cui ha coinvolto la Fagnani. Il momento divertente è stato intitolato “La Belva e la Bestia”, una modifica al film della Disney “La Bella e la Bestia” in cui la belva ha preso il posto della bella. Addirittura sullo sfondo è stata mostrata una foto con la locandina del film con le facce di Luciana e di Francesca al posto di quelle dei personaggi del cartone.

Littizzetto ha poi preso il posto di Fagnani, riproducendo l’allestimento dello studio di Belve. La conduttrice storica del programma è quindi diventata l’intervistata. In particolare Luciana ha chiesto a Fagnani di associare una belva a Fabio Fazio, potendo scegliere tra un bradipo, uno scarabeo stercorario o un barbapapà. Francesca ha aggiunto la talpa dal muso stellato, ritenendola la più adatta al conduttore. A questo punto è intervenuto il diretto interessato, che non l’ha presa troppo bene. Nonostante il tono scherzoso, si è difatti rivolto alle due domandandole “Ma come vi permettete?”. Si è successivamente riferito a sé stesso dandosi della fiera, precisando però della castagna!

Il siparietto comico ha molto divertito il web e su Instagram qualcuno ha voluto dire la sua in merito alla belva associabile alla persona di Fabio Fazio. C’è anche chi ha fatto citazioni celebri, riprendendo il governatore della Campania De Luca con il suo “fratacchione”.

Di seguito il commento:

Francesca Fagnani presenta il suo libro

Francesca Fagnani è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa soprattutto per presentare il suo nuovo libro, intitolato “Mala”. Lo scritto è ambientato a Roma e racconta dei cartelli della malavita romana, tracciandone una mappa aggiornata. Nessun accenno a quanto avvenuto con Striscia La Notizia.