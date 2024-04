Fagnani, da belva a preda: Striscia mostra il video che la incastra

Da qualche giorno Francesca Fagnani è finita nel mirino del notiziario di Canale 5 Striscia La Notizia. Questo l’avrebbe accusata di fare pubblicità occulta ad un marchio di gioielli sfoggiati durante la trasmissione Belve. In particolare, nella puntata andata in onda oggi, è stato mostrato un video che la inchioderebbe. La giornalista, infatti, aveva rigettato tutte le accuse che le erano state mosse.

Continua la vicenda che vede protagonisti Francesca Fagnani e Striscia La Notizia. Il notiziario di Mediaset, tramite l’inviata Rajae Bezzaz, ha voluto fare chiarezza circa la questione dei gioielli indossati dalla conduttrice durante le puntate di Belve. Il valore complessivo dei preziosi sarebbe pari a circa 110mila euro. In particolare, la giornalista è stata accusata di fare pubblicità occulta al marchio che li produce e li commercializza. I servizi di Striscia che si sono occupati del caso sono andati in onda in diverse puntate. Oggi c’è stata quella che parrebbe essere la definitiva che ha incastrato la “belva”.

Il video che incastra Fagnani

Rajae ha difatti mostrato un video postato sulla pagina Instagram ufficiale di Vanity Fair in cui la giornalista, intervistata, dichiara di indossare dei gioielli che l’hanno accompagnata sul palco di Sanremo e per quest’edizione di Belve. Questi sono stati da lei definiti di “fortissima personalità, sensuali, rock, molto femminili e con un forte legame con la natura”. Fagnani, difendendosi dalle accuse, aveva dichiarato a Striscia di non fare pubblicità occulta. Rajae, in chiusura del servizio, ha fatto tuttavia notare che il video sarebbe stato realizzato in partnership proprio con la famosa maison di gioielli e la stessa Francesca avrebbe commentato il post con un cuoricino ed un fiorellino.

Secondo il punto di vista di Striscia, il comportamento della Fagnani non sarebbe conforme con il principio deontologico che vieta ai giornalisti di prestare il proprio nome, la voce e/o l’immagine per iniziative pubblicitarie. Michelle Hunziker ha dichiarato che dopo il servizio di Striscia La Notizia è partito un esposto del Codacons per presunta pubblicità occulta e violazione delle norme deontologiche che regolano l’attività giornalistica.