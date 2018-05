Fabio Fulco parla della nuova fidanzata: frecciatina alla Chiabotto

Fabio Fulco: una nuova fidanzata dopo Cristina Chiabotto

L’attore Fabio Fulco ha una nuova fidanzata. A rivelarlo è Oggi che mostra delle immagini esclusive della nuova coppia. Fabio Fulco, al settimanale, racconta la storia con la sua nuova fidanzata. Chi è lei? Una bellissima ragazza di Roma e imprenditrice nel settore della ristorazione. “Lo ammetto, sono rinato. Sto finalmente vivendo una storia vera“ afferma l’attore Fabio Fulco, frase che lascerebbe pensare a una frecciatina per la sua ex fidanzata. Ricordiamo che Fabio Fulco è stato per molto tempo impegnato in una relazione con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Le foto scattate dal settimanale lo ritraggono in compagnia della sua nuova fidanzata per le strade di Napoli.

Fabio Fulco ritrova l’amore: archiviata definitivamente la storia con la Chiabotto

Dopo ben 12 anni, come ormai sappiamo, la storia tra l’attore Fabio Fulco e l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto è finita. Entrambi sembrano aver ritrovato il sereno. Fabio Fulco, dopo la fine della relazione con la Chiabotto, ha passato un periodo piuttosto difficile. Il brutto momento pare però essere definitivamente archiviato. L’attore ha ritrovato il sereno con la sua nuova fidanzata e afferma di essere rinato. E mentre Fulco vive la sua nuova storia, anche la sua ex Cristina Chiabotto è impegnata. La ex Miss Italia è stata paparazzata tempo fa in compagnia di un nuovo uomo.

Fabio Fulco: l’attore entra a far parte del cast di Un Posto al Sole

Altra novità per Fabio Fulco è un nuovo progetto lavorativo. L’attore sarà, infatti, in Un Posto al Sole. Valerio Viscardi è il personaggio che dovrà interpretare. Un uomo amante delle donne e dell’alcol.