Eva Henger: il marito Massimiliano Caroletti pronto per il Grande Fratello

Eva Henger: sarà suo marito il prossimo concorrente del Grande Fratello Nip 2018? Il desiderio di Massimiliano Caroletti

Il marito di Eva Henger al Grande Fratello? Massimiliano Caroletti, intervistato da Oggi, rende noto questo suo desiderio. Una delle novità indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello 2018, infatti, riguarda sicuramente l’ingresso di volti noti all’interno del reality di Canale 5. Non Vip ma Nip conosciuti perché legati sentimentalmente a qualcuno famoso o che, in un modo o nell’altro, sono comunque nomi già noti al mondo del gossip e della televisione. Detta così, dunque, il marito di Eva Henger sembrerebbe avere tutte le carte in regola per diventare un nuovo concorrente del Grande Fratello Nip. Il suo, però, al momento rimane un desiderio. Massimiliano Caroletti, infatti, non è stato chiamato dalla produzione e, stando a quanto emerso fino ad oggi, non avrebbe mai sostenuto un provino. Il suo, perciò, al momento è solo un appello.

Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger sogna il Grande Fratello: “Ci andrei al volo!”

Dopo aver parlato del discussissimo caso canna-gate a Massimiliano Caroletti viene chiesto se, tra i suoi progetti, c’è quello di partecipare prima o poi anche lui ad un reality. Magari il Grande Fratello? “Ci andrei al volo!” risponde lui nell’intervista “La Casa la smonterei pezzo per pezzo e pure tutti i piani segreti. Mi metterei a nudo ma farei squadra”. Lo stesso, poi, aggiunge anche: “Sarei come sempre senza filtri, ma soprattutto sarei vero, come merita di essere la TV. Ma credo che questo spaventi. Quelli come me fanno paura perché non si vendono e quindi non si gestiscono facilmente”. Chissà se Barbara d’Urso, dopo queste dichiarazioni, si farà tentare dall’idea di avere il marito della Henger tra i concorrenti del suo Grande Fratello.

Grande Fratello Nip 2018: i progetti di Barbara d’Urso

Come anticipato da Barbara d’Urso in persona, questo Grande Fratello Nip sarà pieno di sorprese. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, ha dichiarato che questa edizione sarà, rispetto alle precedenti, ricca di sorprese e colpi di scena. Nella Casa, infatti, ci sarà uno spazio dedicato agli ospiti di passaggio, personaggi che entreranno temporaneamente e che, quasi sicuramente, porteranno scompiglio all’interno del gioco. L’ambiente, inoltre, ricorderà molto quello del tugurio. Un’edizione questa che, viste le aspettative, sembra davvero promettere bene.