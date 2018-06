Elisabetta Canalis, fan preoccupati sui social: l’ex velina ha dei lividi sulle gambe (ma c’è una spiegazione)

Elisabetta Canalis è uno dei volti noti della televisione italiana che continua ad essere ancora molto seguita con stima e affetto dai suoi fan sui social. L’ex velina infatti su Instagram è molto attiva e, quasi quotidianamente, condivide immagini e video della sua vita privata e professionale con i suoi followers. Recentemente, però, una foto postata della Canalis ha preoccupato alcuni dei suoi fan. Il motivo? Elisabetta avrebbe avuto sul corpo dei lividi sospetti. A tranquillizzare questi ultimi, però, c’ha pensato proprio la diretta interessata in persona, spiegando perché le sue gambe avessero quell’aspetto.

Elisabetta Canalis, i lividi sulle gambe? L’ex velina spiega: “Colpa degli allenamenti e dei massaggi”

“Ma sei piena di botte per l’allenamento che fai?” ha scritto un utente preoccupato ad Elisabetta Canalis su Instagram. “Si” ha allora risposto l’ex velina di Striscia la Notizia “E per i messaggi specialmente”. Niente paura quindi, Elisabetta Canalis sta benissimo e si gode a pieno le sue giornale (tra allenamenti, massaggi e momenti di relax con amici e famiglia). Come molti probabilmente già sanno, infatti, la showgirl vive e lavora in America dove, con l’amica Maddalena Corvaglia, ha aperto una palestra in uno dei quartieri più frequentati di Los Angeles.

Elisabetta Canalis e il sogno di ritornare in Italia: i nuovi progetti lavorativi

Elisabetta Canalis non ha mai nascosto che, pur essendosi perfettamente ambientata negli Stati Uniti, il suo sogno sarebbe quello di voler ritornare a lavorare in Italia. Negli scorsi mesi, infatti, era stata lei stessa a confermare al settimanale Oggi di stare valutando diverse proposte lavorative che la potrebbero riportare nel nostro Paese. La Rai, inoltre, sembrerebbe stare valutando l’idea di affidare un programma all’ex velina. Questo vuol dire che vedremo presto Elisabetta Canalis di nuovo sul piccolo schermo? Staremo a vedere.