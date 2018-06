Elena Morali e Scintilla di nuovo insieme: vacanza a Formentera

La storia fra Elena Morali e Scintilla non è finita. La vicinanza tra la Morali e Marco Ferri non ha fermato la coppia che sembra aver ritrovato il sereno. Dopo il momento di pausa per entrambi che aveva fatto sperare i fan, Elena Morali e Scintilla sembrano essere di nuovo una coppia a tutti gli effetti. La prova del nove sono le ultime storie su Instagram dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha pubblicato dei video mentre era in partenza per una vacanza a Formentera. E ovviamente non da sola! La stessa Elena Morali ha ripreso Scintilla mentre erano insieme.

Elena Morali e Scintilla: in scooter insieme a Formentera

“Finalmente domani si torna qui” ha scritto Elena Morali su Instagram ieri, pubblicando una foto in bikini nelle acque di Formentera. “Solo io ed il mare” ha aggiunto. In realtà, tra lei ed il mare pare esserci un terzo incomodo: Scintilla. Nelle Ig stories di oggi, Elena Morali ha pubblicato un video in scooter a Formentera. E in sella con lei c’era proprio Scintilla. Il ritorno della coppia sembra ufficiale, dunque. Un riavvicinamento che rende felici tutti i fan dei due.

Elena Morali e Scintilla: torna il sereno per la coppia

Si parlava di un possibile ritorno tra la coppia formata da Elena Morali e Scintilla. “Ci stiamo lavorando” disse lei e i lavori in questione sembrano proseguire per il meglio vista la vacanza che la Morali e Scintilla si sono concessi insieme a Formentera.