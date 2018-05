Elena Morali e Scintilla sono in crisi? La verità sulle nozze rimandate

Elena Morali e Scintilla non si sposano più: l’ex naufraga spiega perché il matrimonio è stato rimandato

Elena Morali non sposa Scintilla, non adesso per lo meno. Ospite oggi di Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, l’ex naufraga ha infatti ancora una volta ribadito di non aver ancora fissato la data delle nozze. Con Scintilla non è cambiato niente dice lei che, anzi, si dichiara ancora molto innamorata del fidanzato. Dopo l’Isola, però, l’ex naufraga ha capito di avere bisogno ancora del tempo prima di fare il grande passo. Ma dalla d’Urso non aveva detto di aver rimandato il matrimonio perché, con la sua partenza per l’Honduras, Scintilla non era riuscito ad organizzare da solo l’evento?

Elena Morali: dopo l’Isola dei Famosi la decisione di rimandare le nozze con Scintilla

Perché Elena Morali e Scintilla non si sposano più? I motivi che hanno spinto la coppia a rinviare le nozze sono davvero solo problemi di natura logistica? A quanto dietro a questa decisione ci sarebbe altro. Stando a quanto dichiarato oggi dall’ex pupa, infatti, sarebbe stata anche lei a chiedere e prendere del tempo prima di fissare ufficialmente la data delle nozze. All’Isola, ha spiegato la Morali, ha avuto molto tempo per riflettere e al suo rientro in Italia ha capito di non voler fare tutto di fretta. “Il matrimonio l’abbiamo rimandato perché questo percorso (ovvero l’Isola ndr) ti crea un po’ di caos mentale” ha infatti affermato Elena. Ma a cosa è dovuto questo caos? Forse Elena dopo l’Isola dei Famosi non vuole più sposare Scintilla?

Elena Morali e Scintilla sono in crisi? La frase che ha insospettito i fan

La frase pronunciata da Elena in radio non ha convinto molto alcuni fan della trasmissione di Giada Di Miceli. Con Scintilla le cose non vanno bene? Perché Elena è confusa adesso che è tornata in Italia? Ad onor del vero, tuttavia, lei stessa ha comunque ribadito più volte che le cose con Scintilla vanno bene quindi, al momento, non abbiamo abbastanza elementi per affermare il contrario.