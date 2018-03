Elena Morali, il fidanzato Scintilla: “Tutti hanno avuto la sorpresa tranne lei”

By

Il fidanzato di Elena Morali lancia un appello sul web: il messaggio pubblicato da Scintilla

Lo aveva già fatto notare ieri sera Elena Morali, ovvero: a tutti i nominati erano state organizzate delle sorprese all’Isola tranne che a lei. Durante la diretta, infatti, ieri abbiamo assistito al romantico incontro tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Sempre durante la prima serata, inoltre, anche per Rosa Perrotta e Simone Barbato sono state organizzate delle sorprese. L’ex tronista di Uomini e Donne, difatti, ha riabbracciato il padre mentre il Mimo di Avanti un Altro, in collegamento dall’Honduras, ha avuto modo di parlare con la nonna. Come Elena Morali anche il fidanzato Scintilla, ha notato la cosa e, forse ironicamente forse sul serio, ha voluto condividere tutto sui social.

Gianluca Fubelli Scintilla scrive sui social: “Tutti i nominati hanno avuto la sorpresa, tranne Elena Morali”

Quello che inizialmente potrebbe sembrare un messaggio dai toni polemici, però, subito dopo sembra perdere ogni valenza negativa e caricarsi di ironia. “Tutti i nominati hanno avuto la sorpresa, tranne Elena Morali” scrive infatti Scintilla sul suo profilo Instagram. “Ora… tolto l’occhio azzurro, i capelli, il fascino, l’addominale scolpito, la bravura come attore, e che diventa sempre più figo” aggiunge poi Gianluca Fubelli “Cos’ha Flavio Montrucchio più di me”. In fine, dopo aver taggato l’attore e marito di Alessia Mancini il comico di Colorado, scherzosamente, ha concluso dicendo: “Non rispondete per favore”.

Isola dei Famosi: Elena Morali e Rosa Perrotta naufraghe sull’Isola che non c’è

La scorsa settimana a fare compagnia ad Elena Morali sull’Isola c’era Nadia Rinaldi. Quest’ultima però, dopo essersi rimessa in gioco, ieri ha dovuto abbandonare il reality. Il suo posto lo ha preso Rosa Perrotta. Quest’ultima infatti, che ha perso la nomination contro Alessia e Simone, ha avuto la meglio su Nadia. Elena Morali e Rosa Perrotta andranno d’accordo come era successo la scorsa settimana alla ex pupa con la Rinaldi? Lo scopriremo preso.