Don Diamont, Bill Spencer di Beautiful: 2 mogli e 6 figli

Don Diamont moglie e figli: la vita privata dell’interprete di Bill Spencer di Beautiful

Don Diamont (età 56 anni, altezza 1,85 cm) è uno dei volti più conosciuti in televisione, grazie al suo ruolo di Bill Spencer nella soap di Beautiful. Il suo vero cognome è, in realtà, Feinverg. Negli anni ha poi scelto di utilizzare quello di sua madre, esattamente come gli ha consigliato il suo agente. La moglie di Don è Cindy Ambuehl. I due stanno insieme da 16 anni e sono sposati dall’anno 2012. Insieme hanno avuto due figli, i gemelli Davis e Anton, nati nel 2003. Ma alle spalle dell’attore che interpreta lo spietato Bill c’è anche un altro matrimonio. Infatti, sappiamo che Don è stato sposato fino al 2002 con Rachel Braun, una designer. Sono stati insieme fino al 1994 e poi nel 2002 hanno scelto di separarsi legalmente. Con la prima volta, l’attore ha avuto altri quattro figli. Lauren, Sasha, Alexander e Luca. Rispettivamente sono nati nel 1998, nel 1991, nel 1995 e nel 2000.

Il grande cuore di Don Diamont nei confronti della sua famiglia

Don è un padre amorevole con i suoi sei figli, avuti dai suoi due matrimoni. Ma non solo: sappiamo anche che l’attore si è preso cura del figlio di sua sorella, la quale è morta qualche anno fa. Sostiene diverse associazioni, tra cui quella sualla ricerca per la sclerosi multipla, avendo anche una nipote, Alyssia, che ne soffre. Dal 2000, anno in cui è stata diagosticata tale patologia nella figlia di un’altra sua sorella, sostiene la National Multiple Schelorosis Society, grazie anche alla sua popolarità. Poco dopo ha anche creato una sua fondazione la Don Diamond/Alyssa Mazur Foundation. In questo modo è riuscito a raccogliere una discreta somma di denaro per aiutare tutti coloro che soffrono di questa malattia. Un grande cuore quello di Don Diamont.

Don Diamont e i successi televisivi: grazie a Bill Spencer diventa un volto della televisione

Don Diamont ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modello. Nel 1990 People l’ha inserito nella lista dei cinquanta uomini più belli al mondo. Ed ecco che arriva il grande debutto cinematografico con Bolle Magiche, nel 1992, con George Clooney. Ha fatto parte del cast di vari telefilm. E ora viene ricordato principalmente nel ruolo di Bill Spencer, lo spietato ricco della nota soap americana. Un ruolo importante che l’ha portato a diventare un volto del mondo della televisione. Intanto, le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy tradisce Liam proprio con Bill.