Detto Fatto: Bianca Guaccero prederà il posto di Caterina Balivo

Detto Fatto Rai: sarà Bianca Guaccero la nuova conduttrice del programma

È ufficiale: Bianca Guaccero sarà la nuova conduttrice di Detto Fatto. A riportare la notizia è stato Gabriele Parpiglia su Twitter, autore televisivo e giornalista. Da quando è stato annunciato l’addio di Caterina Balivo alla trasmissione, infatti, tanti sono stati quelli curiosi di sapere chi avrebbe preso il posto della conduttrice in Rai. Questo, inoltre, aveva spinto giornali e siti di informazione a fare diversi nomi e a rivelare l’identità delle professioniste in lizza per la posizione. Oggi, però, l’entrata in scena di Bianca Guaccero sembra essere definitiva. Nessuna supposizione quindi ma un dato di fatto: salvo imprevisti sarà lei la nuova conduttrice di Detto Fatto dalla prossima stagione.

Caterina Balivo lascia Detto Fatto: Bianca Guaccero prende il suo posto

Quello di Diletta Leotta è stato uno dei nomi saltato fuori sempre più spesso ultimamente quando tutti si chiedevano chi avrebbe preso il posto di Caterina Balivo a Detto Fatto. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, però, Bianca Guaccero sembra avere avuto la meglio su tutte le altre candidate prese in considerazione dalla rete. Il pubblico affezionato a Detto Fatto sarà contento di questa decisione? Riuscire a reggere il confronto con la Balivo, volto storico della trasmissione, sicuramente non sarà facile.

Bianca Guaccero: chi è la nuova conduttrice di Detto Fatto

Chi è Bianca Guaccero, la nuova conduttrice di Detto Fatto? Nata del 1981, la Guaccero si è fatta strada nel mondo dello spettacolo lavorando come attrice e conduttrice per diverse trasmissioni TV e radio. Tra le fiction più seguite che l’hanno vista protagonista merita di essere citata sicuramente la serie Capri, replicata e riproposta ai telespettatori per diversi anni dalla Rai. Bianca Guaccero ha inoltre fatto anche teatro e partecipato a diversi programmi TV (è stata co-conduttrice di Sanremo nel 2008 e concorrente a Tale e quale Show nel 2015).