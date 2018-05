Detto Fatto in pausa: la scelta della RAI e quando torna in onda

Rai: dal 4 maggio 2018 Detto Fatto lascia spazio al Giro d’Italia

Detto Fatto si prende una pausa. Non tanto per scelta del programma, ma per decisione della RAI. Da venerdì 4 maggio 2018, infatti, la trasmissione di Rai2 condotta da Caterina Balivo lascia spazio all’edizione numero 101 del Giro d’Italia. Più nel dettaglio, dalle ore 14.00 la rete ora diretta da Andrea Fabiano manda in onda “Viaggio nell’Italia del giro”, appuntamento seguito dalle ore 16.30 da “La Grande Corsa” (con i commenti da studio) e, subito dopo, dalla diretta vera e propria della tappa, con il “Processo” trasmesso fino alle 18.00. Quest’anno i ciclisti partono da Israele, con tre tappe tra Gerusalemme ed Eilat, poi si va in Sicilia.

Detto Fatto 2018: l’ultima puntata prima della pausa in onda giovedì 3 maggio

L’ultima puntata di Detto Fatto 2018 prima della pausa è dunque fissata per domani, giovedì 3 maggio. L’appuntamento è in diretta e vede protagonisti non soltanto Caterina Balivo “live”, ma anche tutor ed ospiti: Pinella Passaro indica l’abito “country chic” più adeguato per una giovane futura sposa; Jennifer dalla Zorza aiuta il pubblico a scegliere il costume più adatto per ogni fisicità; il modello “più bello d’Europa” Marco D’Elia sfila per la moda mare maschile; Maikol Fazio insegna agli anziani a difendersi dalle truffe e dalle aggressioni più comuni; il canoista Antonio Rossi è canoista ospite per parlare delle Olimpiadi Invernali 2016 ed, infine, Gianpaolo Gambi torna con i suoi simpatici personaggi.

Quando torna Detto Fatto con le puntate inedite

Quella riservata a Detto Fatto è una pausa momentanea. La RAI ha già comunicato che, dopo la fine del Giro d’Italia, la trasmissione di Rai2 presentata da Caterina Balivo torna regolarmente in onda con puntate inedite. La data da tenere a mente è fissata per il prossimo lunedì 28 maggio 2018.