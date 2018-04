Danilo Aquino omofobo e razzista? Parla il concorrente del GF 15

Grande Fratello, Danilo Aquino si difende dalle accuse social: verità su omofobia e razzismo

Nel corso della prima settimana del Grande Fratello sono venute a galla le prime ‘verità nascoste’ sui vari concorrenti. Stavolta è il momento di parlare di Danilo Aquino. Il simpatico romano è stato accusato di essere omofobo e razzista. I fan del reality-show si sono infatti resi conto della presenza di alcuni bruttissimi commenti sui social in cui il giovane si sfogava contro i gay e le persone di colore. Barbara d’Urso ha così mandato in onda un filmato con cui è stato riportato tutto quello che è stato detto sui social nel corso di questo ultimi giorni. La stessa conduttrice ha dichiarato di non aver apprezzato ciò che è venuto fuori. In ogni caso, nel video trasmesso in diretta tv questa sera è stato fatto notare anche come Aquino abbia stretto già una bellissima amicizia con Baye Dame.

Danilo Aquino risponde alle accuse del web dalla Casa del GF 15

Danilo ha avuto modo di rispondere alle accuse mosse contro la sua persona durante la seconda diretta del GF 15. “Io ve le devo spiegare? Voi me le dovete spiega. Queste so cose che…. Ma poi io qua dentro ho stretto con un senegalese. Non lo so…! A Bà […], me dovete fa legge qualcosa perché così che te dico. Perché io non sono ne omofobo né… Io ho parenti gay. A me non fa schifo lui, ma certe cose che non vanno dette. Cioè, capito che voglio dire? A Baà, quello che intendevo dire te l’ho detto. Io se qualcuno si è offeso chiedo scusa anche se è la cosa più semplice da fare.”

GF 15, Danilo Aquino non è omofobo e non è razzista: la verità dalla Casa

Aquino ha spiegato che determinate cose scritte sui gay e su una certa comunità nigeriana se le ha scritte, le ha scritte in determinate circostanze. Danilo ha infatti dichiarato che è contro ogni persona che eccede, che siano loro gay, etero, di colore o bianche. In diretta è poi intervenuta la madre del concorrente del GF. “I post sono stati cancellati dall’altro mio figlio, il fratello.. perché è diventato un gioco al massacro. Però per me sarebbe troppo facile dire siamo amici di… parenti di….! Però io abbiamo dentro casa mia sorella che venti anni fa ha dichiarato di essere gay… ora ha un figlio che ha battezzato mio figlio. A casa mia non ci sono pregiudizi.” Alla fine di tutto ciò, Baye Dame e Aquino si sono abbracciati in segno di pace.