Daniele Bossari e Filippa Lagerback matrimonio: le prime foto della sposa

Matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: le prime immagini della cerimonia

Il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è probabilmente uno degli eventi più attesi dai fan della coppia. Dopo la proposta di lui al Grande Fratello Vip, infatti, gli occhi di tutti sono rimasti puntati su di loro. Oggi, finalmente, è però arrivato il grande giorno. Sul posto, a Varese, c’erano gli inviati di Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso infatti, non potendo presenziare all’evento di persona, ha deciso di seguire le nozze direttamente dagli studi Mediaset. Per l’occasione, inoltre, la sua redazione è andata in cerca sui social di immagini e filmati inediti postati dagli invitati su Instagram, mostrando così in diretta ai telespettatori le prime immagini della sposa e della cerimonia.

Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso mostra in diretta le foto dell’abito da sposa di Filippa Lagerback

Riuscire ad intercettare Filippa Lagerback prima del suo arrivo alla cerimonia non è stato possibile. La sposa, infatti, è arrivata a Varese all’interno di un’auto con i vetri oscurati. Durante la trasmissione, però, alcuni video e immagini sono stati mostrati dalla d’Urso che, alla fine, hanno permesso comunque al pubblico da casa di vedere la coppia di sposi. In ogni foto Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono apparsi belli e raggiunti in tutta la loro felicità. Il giorno tanto atteso per loro è arrivato e amici, parenti e presenti all’evento la loro gioia, oggi, l’hanno voluta raccontare così. Ecco alcune foto e fermi immagine.

Matrimonio Filippa Lagerback e Daniele Bossari: l’evento è subito social

Le foto del matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono in un attimo diventati virali sui social. I volti noti del mondo dello spettacolo presenti alle nozze, infatti, hanno condiviso sui loro profili personali diversi momenti dell’evento. Gli stessi che, come già accennato sopra, sono stati mostrati poi da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Finita la trasmissione, però, adesso non ci resta che rimanere collegati e aspettare altri aggiornamenti.