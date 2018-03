Cyrano: al via su RAI3 con Ambra Angiolini e Massimo Gramellini

Cyrano – L’amore fa miracoli: Ambra e Gramellini conduttori del nuovo programma di Rai3

Sarà la nuova coppia di conduttori formata da Ambra Angiolini e Massimo Gramellini a guidare Cyrano – L’amore fa miracoli, il nuovo programma di Rai3 al debutto dalle ore 21.10 circa di questo venerdì, 23 marzo 2018. Nella nuova trasmissione della RAI che parla di sentimenti, Ambra e Gramellini racconteranno insieme le più toccanti storie d’amore proposte dalla cronaca e leggeranno le mail più significative arrivate alla “Posta del Cuore”, anche rispondendo a chi ha scritto a Cyrano, con l’aiuto di ospiti in studio, interviste a guest star e l’analisi di ciò che il programma già definisce la “geografia dei sentimenti” delle persone. Dal canto suo, Ambra indagherà insieme ad ospiti ed esperti sul vero significato delle frasi d’amore più famose, mentre invece Gramellini racconterà i grandi amori del Novecento, anche grazie all’ausilio dei Classici e di non poche fotografie, salvo poi andare verso il finale di puntata con l’intervista intima in Chase Longue ad un super ospite e con la sua “favola della buonanotte”.

Chi altro c’è nel cast di Cyrano – L’amore fa miracoli, in onda su Rai3 per ben otto puntate

Oltre ai due conduttori Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini, nel cast del nuovo show di RaiTre Cyrano – L’amore fa miracoli sono stati arruolati anche Malcom Pagani, Margherita Vicario e Greta Sclaunich. In particolare, il giornalista (e) figlio di Barbara Alberti curerà lo spazio “In Due sul Divano”, raccogliendo le interviste di una celebrity e di un suo caro amico (più o meno famoso) con gli aspetti inediti del loro rapporto, mentre l’attrice e cantautrice italiana (Vicario con la sua band) e la blogger (Scalunich tra social e non) si occuperanno rispettivamente di: raccontare l’amore in musica, eseguendo le cover più belle di sempre e facendo attenzione al significato del testo; tenere una rubrica che affronterà il delicato tema dell’affettività, anche narrato dal punto di vista della sfera sessuale. Invece, per quanto riguarda il cast artistico di Cyrano – L’amore fa miracoli, a lavorare alle otto puntate del nuovo programma di Rai3 sono state, sono e saranno il regista Fabio Calvi, la curatrice Silvia Bordegari e gli autori Andrea Malaguti, Paolo Taggi, Dario Buzzolan, Mirco Cucina, Francesca Filiasi, insieme a Laura Bolio che collabora alla trasmissione e con lo stesso Gramellini (nel doppio ruolo di autore e presentatore).

Come vedere in tv e in streaming il programma-novità di Rai3 Cyrano – L’amore fa miracoli

Le otto puntate di Cyrano – L’amore fa miracoli, oltre che TV ogni venerdì sera su Rai3 (salvo eventuali futuri cambi di programmazione) si potranno vedere anche in live streaming (all’indirizzo web: www.raiplay.it/dirette/rai3, durante l’orario di messa in onda) o, in un secondo momento, in streaming on demand sulla pagina web di RaiPlay interamente dedicata al programma (il link da consultare è questo qui: http://www.raiplay.it/programmi/cyranolamorefamiracoli/).