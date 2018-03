Ballando con le Stelle, Cristina Ich e Luca Favilla sono fidanzati? La confessione della modella rumena

Fin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle Luca Favilla e Cristina Ich hanno mostrato un certo feeling, che va al di là del semplice rapporto tra maestro e allieva. Secondo i recenti i gossip tra i due sarebbe scoppiata la passione dietro il programma di Milly Carlucci ma per il momento i diretti interessati si professano entrambi single. Interpellata dal settimanale Di Più, la modella rumena non ha però non potuto complimentarsi con il suo insegnante di ballo. Cristina l’ha definito “il suo maestro dei sogni”, un ragazzo buono, maturo e magnifico ma allo stesso tempo virile, capace di farla sentire al sicuro e protetta in una competizione difficile qual è per l’appunto quella della trasmissione di Rai Uno.

Le dichiarazioni di Cristina Ich sul ballerino Luca Favilla

“Luca non solo è un magnifico maestro, ma è un ragazzo buono, pieno di dolcezza. È dolce e virile allo stesso tempo. È giovanissimo, ha solo 22 anni, ma è molto più maturo della sua età. Ringrazio gli autori di Ballando con le Stelle che mi hanno abbinato a lui, perché Luca è esattamente il maestro che sognavo. Anzi, è ancora meglio” ha dichiarato Cristina Ich alla rivista diretta da Sandro Mayer. La modella rumena ha anche confermato di non avere un fidanzato ufficiale (al momento): “Sono sola, non ho tempo di pensare all’amore. Ma queste cose non si possono pianificare: se domani incontrassi un uomo che mi facesse innamorare…”. Sarà Luca Favilla a far capitolare la bella Cristina Ich, che più di qualcuno ha paragonato ad Angelina Jolie?

Ballando con le Stelle: chi è Cristina Ich

Cristina Ich (età 30 anni, altezza 172 centimetri) è una modella e youtuber romena. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a 17 anni ma ha trovato pure il tempo per studiare: è laureata in Scienze della Comunicazione. Nel suo paese è una famosa youtuber: realizza video molto seguiti su Internet dove dà consigli alle donne per aiutarle ad avere fiducia in se stesse.

Ballando con le Stelle: chi è Luca Favilla

Luca Favilla (età 22 anni, altezza 180 centimetri) è un ballerino napoletano. Prima di approdare a Ballando con le Stelle ha partecipato nel 2016 ad Amici, dove si è presentato in coppia con la ballerina Benedetta Orlandini. Ha lavorato a lungo negli Stati Uniti.