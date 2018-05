Costanza Caracciolo incinta di Vieri? Pancino sospetto per l’ex velina

Costanza Caracciolo: l’ex velina di Striscia potrebbe essere incinta di Bobo Vieri

L’ex velina bionda di Striscia la Notizia, Costanza Caracciolo è stata fotografata a Portofino in bikini e dalle foto appare un pancino sospetto. Mentre il suo compagno Bobo Vieri è a New York, Costanza Caracciolo si gode il sole. Sui social network, nessuna foto della ex velina farebbe pensare a una possibile gravidanza, anche per il semplice fatto che, ultimamente, la Caracciolo pubblica primi piani o foto in cui, in un modo o in un altro, la pancia risulta coperta. Nella foto pubblicata da Verissimo, invece, Costanza appare con un pancino sospetto. Nessuna smentita da parte di Costanza Caracciolo al momento, ma nemmeno una conferma.

Costanza Caracciolo: la prima gravidanza non era andata bene

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri aspettavano già un figlio lo scorso autunno ma purtroppo le cose non sono andate bene. La stessa coppia, addolorata, fece diffondere un comunicato: “E’ con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media. Purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita”.

Costanza Caracciolo in dolce attesa? Sarebbe una gioia immensa dopo il grande dolore

Dopo aver perso un bambino, il pancino sospetto di Costanza Caracciolo potrebbe portare alla ex velina e al compagno Bobo Vieri una immensa felicità. In attesa della conferma da parte della coppia, se tutto fosse vero, auguriamo loro tutto il bene possibile.