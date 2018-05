Corona e Silvia stanno insieme? Parla la gemella Giulia Provvedi

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi stanno ancora insieme? La rivelazione della gemella Giulia

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi stanno ancora insieme? Federica Panicucci non ha potuto fare a meno di chiedere notizie al riguardo a Giulia Provvedi, ospite a Mattino 5. La giovane ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione precisa. Ma mentre rivelava di non essere disposta a parlare dei problemi di coppia di Corona e Silvia, ha confermato che tra i due le cose non stanno proseguendo nel migliore dei modi. Tutti in studio hanno cercato di far parlare Giulia, proprio per comprendere finalmente cosa sta accadendo tra Corona e Silvia. Eppure Giulia ha ribadito di non voler mettersi in mezzo. La Provvedi ha rivelato di essere a conoscenza dell’attuale situazione della coppia, in quanto gemella di Silvia. Nonostante ciò, la giovane ha scelto di lasciare libera la coppia di esprimere la loro verità. Nonostante ciò, la Provvedi ha rilasciato comunque qualche rivelazione nascosta. Come già tutti immaginavamo, tra Fabrizio e Silvia le cose non procedono nel migliore dei modi. Ed ecco che Giulia ha anche rivelato un importante dettaglio.

Grandi novità tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, ma Giulia non vuole rivelare altro

Giulia Provvedi a Mattino 5 ha rivelato che ci sono delle grandi novità tra Fabrizio e Silvia. Tutti, a questo punto, hanno cercato di scoprire più dettagli. Ma la gemella non ha voluto proseguire, rivelando semplicemente che queste novità potrebbero essere sia positive che negative. Alcuni presenti in studio hanno, dunque, pensato che Silvia fosse incinta. Giulia ha voluto subito negare questa affermazione. Quindi, Fabrizio e la Provvedi non attendono un figlio. In ogni caso, tra loro sta accadendo qualcosa di particolare ed è la stessa Giulia a rivelarlo.

Corona e Silvia stanno ancora insieme? È crisi per la coppia

Silvia Provvedi non è incinta, dunque non è questa la grande novità che la coppia potrebbe presto rivelare. Giulia ha rivelato che la gemella si trovava proprio dietro le quinte del programma. Ma a quanto pare, la compagna di Corona ha scelto di non entrare in studio per rivelare ulteriori dettagli. Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire cosa sta realmente accadendo alla coppia. La stessa Silvia, poco tempo fa, ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a lasciare la casa di Corona.