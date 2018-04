Corona e Belen si incontrano: la verità della Rodriguez alla Panicucci

Corona e Belen si incontrano in hotel: la verità della Rodriguez

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez si sono incontrati in gran segreto nella giornata di ieri. I paparazzi sono riusciti a beccarli mentre arrivavano entrambi in hotel. L’argentina si è fatta accompagnare dalla madre, da un’amica e dal figlio Santiago. Entrambi impegnatissimi, rispettivamente con Silvia Provvedi e Andrea Iannone, hanno scelto di salutarsi. Sicuramente un incontro amichevole, niente di più. È la stessa Belen ha rivelato a Federica Panicucci, attraverso una telefonata, di aver scelto di incontrare Corona poiché sono in buoni rapporti e gli vuole molto bene. La Rodriguez non ci vede niente di male in questo incontro, tra due persone che un tempo si sono amate. È anche molto bello vedere due ex vedersi come amici anche dopo che sono trascorsi anni e anni. Sicuramente da questo incontro segreto nasceranno dei gossip, ma Belen ha prontamente telefonato in privato la Panicucci per mettere in chiaro la situazione in tempo.

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez si incontrano in segreto, ecco perché

A Mattino 5 non si può di certo parlare dell’incontro segreto di Belen e Corona, reso noto dalla rivista Oggi nelle ultime ore. Proprio per tale motivo, la Rodriguez non ha potuto fare a meno di rendere nota la verità al riguardo. Non si parla di tradimento o di amore, ma di semplice affetto. Belen ha dichiarato di volere bene a Fabrizio, al telefono con la Panicucci. Dopo di che, ha chiaramente rivelato: “Non c’è niente di male”. Pertanto, un semplice incontro di amicizia dopo che Corona ha lasciato il carcere ed è tornato alla vita normale. Ma non solo: Belen ha pensato bene di raggiungere il luogo in compagnia della madre, del figlio e di una sua amica, proprio per non portare ulteriori gossip.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si incontrano e scoppiano i gossip

Nessun incontro amoroso tra Corona e Belen. Ma ora il mondo dei social inizierà a diversi in fazioni. Infatti, c’è ancora chi spera di vedere i due tornare a formare una coppia. Insieme hanno fatto sognare il pubblico italiano. Ora la Rodriguez è felice insieme a Iannone, mentre Fabruzio ha da poco fatto la sua proposta di matrimonio a Silvia.