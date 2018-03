Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello con Barbara d’Urso? Persone semi conosciute, tra cui una fashion blogger

I concorrenti del Grande Fratello non saranno degli emeriti sconosciuti come in passato. Il ritorno del reality show condotto da Barbara d’Urso sarà all’insegna dei web influencer e delle fashion blogger. A far sapere la novità è stato Gabriele Parpiglia – giornalista e autore tv – a Ultime dall’Isola, dove ha rivelato che il cast della nuova edizione del programma sarà composto in parte da personalità già influenti sul web. Insomma, i famosi web influencer che hanno un seguito forte su Instagram e altri social network. Non solo, pare che gli autori del GF siamo letteralmente impazziti per una fashion blogger che sembra sia a un passo dall’entrare nella Casa più spiata d’Italia.

La fashion blogger che ha fatto impazzire gli autori del Grande Fratello

“C’è una fashion blogger del Nord Italia, già conosciuta nel settore, che ha fatto perdere la testa agli autori del Grande Fratello” ha confidato Parpiglia a Emanuela Gentilin. Gabriele ha aggiunto che nel cast del reality show ci saranno anche altri web influencer noti sui social network così come ex gieffini che hanno già preso parte alla trasmissione Mediaset in passato. I nomi? Per il momento è tutto top secret ma il cast dovrebbe essere svelato a breve, visto che il Grande Fratello partirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo lunedì 23 aprile, subito dopo la finale dell’Isola dei Famosi.

Chi saranno gli opinionisti del Grande Fratello Nip

Mentre Barbara d’Urso è già stata ufficializzata nel ruolo di conduttrice, non è ancora chiaro chi saranno gli opinionisti. I nomi papabili sono quelli di: Cristiano Malgioglio, Vladimir Luxuria, Platinette, Mara Maionchi.