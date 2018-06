Come incontrare Alessandra Amoroso: l’iniziativa benefica della cantante

Nuova iniziativa benefica di Alessandra Amoroso. La cantante ha lanciato oggi, tramite i suoi account social, il video in cui, durante alcune videochiamate Skype in compagnia di ragazzi del fan club ufficiale Big Family, appare a sorpresa scatenando reazioni inaspettate. Il video è stato realizzato per promuovere la campagna di raccolta fondi su Wishraiser a sostegno di Big Family Onlus e White Mathilda. Tra i donatori che parteciperanno all’iniziativa, due fortunati estratti avranno la possibilità di trascorrere una giornata a Roma in compagnia di Alessandra. “Ci sarà una grandissima raccolta fondi per sostenere la Big Family Onlus e White Mathilda, contro la violenza sulle donne. Per sostenere questa bellissima causa bisogna andare su www.wishraiser.com/alessandra. Non vedo l’ora di pranzare insieme e bere un buon caffè con alcuni dei miei fan!”, ha dichiarato la giurata di Amici in una nota stampa.

Come partecipare e vincere una giornata insieme ad Alessandra Amoroso

Per partecipare alla campagna, i donatori avranno a disposizione differenti livelli di donazione, che garantiranno regali esclusivi da parte di Alessandra (cd autografati, t-shirt autografate, video messaggi, abiti indossati dalla cantante). Ogni donazione garantirà chance di essere estratti e vincere il volo a Roma insieme all’esperienza esclusiva di incontrare l’Amoroso.

La campagna terminerà il 25 luglio e il premio per il fortunato estratto consisterà in una giornata indimenticabile da trascorrere in compagnia di Alessandra Amoroso. La campagna mette infatti in palio: volo a Roma in compagnia di un amico (più hotel) per incontrare Sandrina; la possibilità di trascorrere tempo con l’artista; selfie e foto con Alessandra che saranno condivise sul suo profilo ufficiale. E poi, pranzo con Alessandra nel suo ristorante preferito della Capitale!

Che cos’è la Big Family Onlus di Alessandra Amoroso

La Big Family Onlus è l’associazione benefica di Alessandra Amoroso. È nata con l’intento di sostenere progetti benefici e solidali.