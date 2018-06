Claudia Gerini in guerra con Andrea Preti? Lo scoop di Oggi

Claudia Gerini contro l’ex fidanzato Andrea Preti? Lo scoop del settimanale Oggi

Giornali e siti di gossip tanto hanno scritto delle vicende burrascose che avrebbero spinto Claudia Gerini e Andrea Preti a chiudere definitivamente la loro relazione. Ancora più chiacchierata del loro fidanzamento, infatti, è stata la fine della loro storia. Il settimanale Oggi, però, nel suo ultimo numero ha pubblicato un’indiscrezione riguardante la coppia che, se fosse vera, di certo farebbe ancora tanto parlare di loro. Stando a quanto riportato dal giornale, infatti, sembrerebbe che la Gerini abbia impedito all’ex fidanzato di prendere parte alla fiction di cui lei sarebbe stata la protagonista. Come? Imponendo un aut aut alla produzione. Ma sarà vero?

Claudia Gerini fa licenziare Andrea Preti? L’attrice prima di accettare il ruolo da protagonista per una fiction avrebbe detto: “O me o lui!”

“Claudia Gerini sarà la protagonista di una nuova fiction firmata Rai 1” è stato scritto nella rubrica pillole di Gossip del settimanale Oggi. “Nel cast era prevista, per un ruolo minore, anche la presenza del suo ex fidanzato Andrea Preti” è stato poi aggiunto nello stesso trafiletto dedicato alla coppia “Sembra però che Claudia abbia detto : o me o lui! Sarà vero?”. La notizia riportata dal giornale, quindi, non è stata data per certa e né, fino ad ora, confermata o smentita dai diretti interessati. Al momento, perciò, questa rimane solo una voce.

Claudia Gerini e la fine della storia con Andrea Preti: è stata dell’attrice la decisione di chiudere la storia

A decidere di chiudere ogni tipo di rapporto con Andrea Preti è stata proprio la stessa Claudia Gerini. La decisione dell’attrice, infatti, avrebbe fatto soffrire molto il ragazzo che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, si è lasciato andare importanti rivelazioni sulla fine della loro storia. “Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così” aveva infatti detto lui al giornale di Signorini.