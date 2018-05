Claudia Galanti ha un nuovo amore? L’indiscrezione sull’identità dell’uomo

Chi è il nuovo fidanzato di Claudia Galanti? Il settimanale Oggi pubblica alcuni indizi sull’identità dell’uomo

Un nuovo amore pare stia facendo battere il cuore a Claudia Galanti ultimamente. A pubblicare la notizia è stato in esclusiva proprio il settimanale Oggi che, nella sua rubrica Pillole di Gossip, ha messo i lettori al corrente di questa nuova relazione della showgirl. L’identità del l’uomo, però, non è stata svelata dal giornale che, a tal proposito, si è limitato solo a dare qualche indizio. I due pare si sarebbero incontrati recentemente a Cannes, durante il Festival del Cinema. Claudia Galanti, infatti, dopo aver presenziato all’evento e aver trascorso la serata con alcune amiche, pare che sia stata raggiunta da questo cavaliere misterioso, conosciuto da chi frequenta il jet set (tanto da avere addirittura un soprannome tutto suo che lo contraddistingue).

Claudia Galanti ha un nuovo fidanzato: l’incontro a Cannes e l’indiscrezione di Oggi

“Claudia Galanti è andata in cerca di flash durante l’ultimo Festival del Cinema di Cannes” è stato scritto nell’ultimo numero in edicola di Oggi. La showgirl, inoltre, “Pare abbia anche animato le notti della Croisette in compagnia di alcune amiche”. “Si mormora però che sia stata poi raggiunta anche da un misterioso accompagnato” è stato poi aggiunto nel trafiletto dedicato alla Galanti. Di chi si tratta? “Piccolo indizio, a Milano i soliti detrattori quando parlano di lui lo citano come: il cavalier servente”.

Claudia Galanti: showgirl ed esperta di cucina a Parigi

Da ormai diverso tempo la carriera di Claudia Galanti ha preso una direzione decisamente diversa rispetto alla vita patinata delle passerelle e dello showbiz. La modella, infatti, ha deciso di dedicare sempre più tempo a quella che da semplice passione lei stessa vuole trasformare in un lavoro a tempo pieno. Adesso infatti Claudia vive a Parigi e studia per diventare uno chef.