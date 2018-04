Chicco Nalli: frecciatina a Giorgio Manetti e le parole su Gemma

Chicco Nalli dopo Tina: la frecciatina inaspettata a Giorgio Manetti e le parole su Gemma

Chicco Nalli ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Spy. L’ex marito di Tina Cipollari ha presentato a tutti la sua nuova fidanzata. Dopo aver parlato della sua nuova relazione d’amore con Myr, il noto parrucchiere ha avuto delle parole inapsettate anche nei confronti di Giorgio Manetti e Gemma Galgani. A quanto pare, l’uomo ha le idee molto chiare sul gabbiano del Trono Over di Uomini e Donne. Proprio come la Cipollari, anche Nalli ha dimostrato di essere uno diretto e che quindi non le manda mai a dire. Le dichiarazioni che l’ex dell’esuberante bionda ha rilasciato nei confronti di Manetti sembrano essere tutt’altro che di gratitudine.

Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne: arriva il parere di Chicco Nalli

Di fronte alla possibilità di vedere Tina insieme a Giorgio, Chicco è stato piuttosto chiaro. “Il mio giudizio non sarebbe favorevole. Per me lui non ha nessuna possibilità di stare con una donna come Tina. Per lei ci vuole uno con un carattere forte, che non sia birichino, una persona seria che abbia un lavoro e che non faccia parte del mondo dello soettacolo.” Insomma, l’opinione del bel Nalli non sembra essere assolutamente positiva, anzi tutto il contrario. Tra le varie dichiarazioni, non è mancata neanche quella in cui ha parlato di Gemma Galgani, acerrima nemica della Cipollari. Riguardo le liti tra la sua ex moglie e la dama di Torino, Chicco non ha molto da dire.

Chicco Nalli: Gemma e il nuovo rapporto con Tina Cipollari

Chicco ha dichiarato a Spy di non voler parlare di Gemma perché fondamentalmente non la conosce, se non grazie alle cose che ha avuto modo di leggere sui giornali. Ad oggi, il rapporto con la Cipollari sembra essere piuttosto pacifico. Da quando hanno firmato le carte del divorzio si è placata anche la tensione e le cose pare siano moglierate pian piano.