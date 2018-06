Chiara Ferragni, vestito trasparente: niente slip? Fan divisi: da “Top e spettacolo” a “Inopportuna! Senza slip? Non è il tuo genere, adesso sei mamma”

Chiara Ferragni e quel vestito trasparente che fa sognare e discutere migliaia di follower. La promessa sposa di Fedez ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto ‘ardito’: corpo mozzafiato pennellato da un vestito dalle abbondanti trasparenze, anche nelle zone ‘proibite’. Una foto che subito ha messo in subbuglio il suo sterminato popolo di seguaci. C’è chi ha lodato e c’è chi ha criticato. I complimenti si sono sprecati per il fisico e la bellezza della fashion blogger di Cremona. I biasimi hanno invece puntato il dito, sostenendo che un tale post sia stato un azzardo troppo sfacciato, non consono alla sua personalità.

La fidanzata di Fedez tra apprezzamenti e biasimi: la foto ‘ardita’ che scombussola i fan

“Spettacolare”, “Top”, “Meraviglia” e tante altre lodi sono piovute sotto la foto in questione. Ma se ci sono tanti estimatori, non mancano certo i detrattori. “Non è il tuo genere questo, rimani quello che sei”, “Non hai più personalità, un tempo eri più affascinante e originale”. Sono due commenti che ne riassumono molti altri. C’è anche chi sostiene che con l’arrivo della maternità certe cose Chiara non dovrebbe concedersele: “Adesso sei mamma, è inappropriato”. Altri notano dei dettagli che gli fanno pensare che sotto il vestito non ci sia nulla: “Senza slip?”, “Ha scordato di mettersi le mutande”. La Ferragni dal canto suo ha tirato dritto per la sua strada, rimanendo in silenzio di fronte alle frecciate.

Ferragni e Fedez, il matrimonio si avvicina: appuntamento al 1° settembre

Nel frattempo Chiara e Fedez si avvicinano sempre più al grande giorno, quello che li vedrà salire all’altare per pronunciare la promessa eterna. La data ufficiale delle nozze è l’1 settembre. Il luogo da segnarsi è Noto, in Sicilia. Questo è ciò che trapela dagli ultimi aggiornamenti sulla coppia che dopo la nascita del figlio Leone è ormai pronta a compiere l’ultimo passo di un fidanzamento dal racconto epico. Non resta che augurare a entrambi un grosso in bocca al lupo.