Mentana nonno, il web: “Nato alle Otto e Mezzo?” la replica geniale

Lieta novella per Enrico Mentana. Il giornalista e direttore del telegiornale di La7 è diventato nonno da poche ore, dopo che la sua secondogenita Alice ha dato alla luce un bebè. L’ha rivelato poche ore fa lo stesso Mentana, attraverso un post pubblicato sui social, che mostra una foto fatta direttamente nella sala parto.

Il neo nonno si descrive “Felice e orgoglioso”, senza però rivelare il sesso del nascituro. Mentana pare voler sottolineare di essere sereno, nonostante le polemiche con Lilli Gruber che lo hanno coinvolto nelle ultime ore. Polemiche che, pare, si siano sedate in seguito all’uscita del comunicato ufficiale de La 7, che di fatto ha stroncato entrambi.

Tutti da ridere, invece, i commenti arrivati sotto il post di Mentana. Oltre ai calorosi auguri per il lieto evento, arrivati anche da vip come Mara Venier, Paola Saluzzi e Roberta Lanfranchi, non sono mancate le frecciatine di tanti, che, proprio sotto al post, hanno tirato di nuovo in ballo la giornalista dalla chioma rossa. Da chi chiede: “C’era anche la Gruber?“, a cui Mentana ha risposto ironicamente:

“In sala travaglio però”

A chi scherza sull’orario di nascita del bebè: “Fosse nato alle otto e mezzo…“, facendo ovviamente riferimento al nome omonimo del programma di Lilli Gruber. Oppure altri, che hanno chiesto quale fosse l’orario d’ingresso, sempre in relazione alla querelle dei giorni scorsi.

Tra commenti divertenti e sarcastici, come accade normalmente sotto ai post di Mentana, è comparso, però, anche qualche parere poco amichevole. Qualcuno, ad esempio, è arrivato a definire il post di Mentana un tentativo di “distrazione” del giornalista dal clamore mediatico di questi giorni, dopo che il “90% delle persone sta dalla parte della Gruber”, sostiene un utente.

Immediata la risposta del direttore:

Non sai contare!

Insomma, i dissidi sono rientrati realmente o la pace è solo apparente? Questo non è dato saperlo. Molti utenti, però, si chiedono curiosi se arriveranno altre frecciatine, o se i malumori termineranno qui. Per scoprirlo, basterà collegarsi stasera coi programmi serali di La7, ovviamente per le 0tto e mezza, circa…