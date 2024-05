Big Mama pronta al grande passo: sposerà Ludovica

In quest’ultimo anno, grazie soprattutto a Sanremo, Big Mama è riuscita a farsi conoscere sempre di più. La cantante ha un passato molto difficile ma ora si sente libera di esprimersi al 100%. Poco tempo fa ha rivelato pubblicamente di frequentare una donna ed ora è pronta a viversi questo amore alla luce del sole.

Al Messaggero ha anche raccontato che non aveva mai pensato al matrimonio, ma con lei è diverso. Le manca un esame alla laurea, dopodiché chiederà a Ludovica di sposarla. La cantante, seppur ha solamente 24 anni, sogna già di fare questo grande passo e pensa che questa ragazza sia quella giusta.

“Fino a quattro anni fa avevo avuto relazioni con uomini, con le ragazze solo storielle. Con lei è tutto diverso. Mamma dice che dopo la laurea potrò fare quello che voglio. Appena finisco l’università le faccio la proposta di matrimonio“.

La violenza subita a 16 anni

La cantante, nel libro in uscita il 14 maggio, racconterà anche della violenza subita a 16 anni. Il tutto è successo nei bagni della scuola. Ciò le ha creato una ferita indelebile che ancora oggi si porta dietro. In quell’occasione un ragazzo, suo coetaneo, ha abusato di lei. Ma ha rivelato che, purtroppo, quella non è stata l’unica occasione.

Le sono successi tanti episodi simili di uomini che hanno cercato di farle del male. L’ultimo è accaduto tre/quattro anni fa. Lei aveva bevuto un po’ troppo e quest’uomo si è approfittato della sua fragilità, facendola entrare in macchina e portandola con sé a casa. Big Mama ha confessato di ricordare poco di quell’episodio, non pensa che l’uomo sia andato fino in fondo. Ma da allora ha deciso di non bere più per cercare di rimanere sempre lucida, soprattutto in situazioni di pericolo.

Sanremo, Concerto del Primo Maggio e Una, nessuna, centomila: Big Mama nuovo volto Rai?

Tra i giovani l’artista era già molto conosciuta. Ma certamente la presenza a Sanremo ha fatto sì che anche un altro target si accorgesse di lei. Con La rabbia non ti basta non si è classificata benissimo, ma oggi il brano è disco d’oro.

Ma Big Mama ha mostrato anche un talento nascosto, ha infatti affiancato Noemi ed Ermal Meta nella conduzione del concertone del 1° maggio e in molti l’hanno apprezzata.

Poi l’8 maggio si è unita alle sue colleghe per l’evento Una, Nessuna, Centomila, regalando delle belle performance. Insomma seppur molto giovane, Big Mama si sta affermando sempre di più nel panorama musicale italiano.