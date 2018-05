Quando si sposano Chiara Ferragni e Fedez? Ecco la data ufficiale

Svelata la data ufficiale del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez

Fervono i preparativi per il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez: ma quando si sposano la fashion blogger e il rapper? La data è stata svelata poche ore fa da Vanity Fair, che ha interpellato fonti molto vicine alla coppia. The Blonde Salad e il cantante diventeranno marito e moglie il prossimo sabato primo settembre. Dunque, non venerdì 31 agosto come ribadito da mesi dai settimanali di gossip. Chiara ha fortemente voluto un matrimonio di fine estate, che pare si terrà a Noto, in Sicilia. Marina Di Guardo, la madre della Ferragni, ha origini siciliane e l’imprenditrice digitale è da sempre innamorata dell’isola. Un amore che ha condiviso con Fedez la scorsa estate, quando i due hanno trascorso una romantica vacanza proprio nel sud dell’Italia.

Come rivelato da Chi nell’ultimo numero in edicola, il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez sarà in stile Coachella. La giovane ha chiesto alla sua wedding planner di organizzare delle nozze un po’ hippie. “Preparatevi a ruote panoramiche, consolle di deejay sparse ovunque, look flower power e tanta musica”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Ovviamente non mancherà il piccolo Leone, il figlio della coppia nato lo scorso 19 marzo a Los Angeles. Quello che è stato definito il “royal wedding italiano” sarà dunque un evento memorabile, che lascerà sicuramente il segno. Non vediamo l’ora!