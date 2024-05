Gucci-Chiofalo in crisi, Drusilla spietata: “Ma guardati allo specchio”

Pare proprio che la storia surreale tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sia giunta al capolinea. Ci si è sempre chiesti cosa potesse mai unire i due, ma evidentemente è stata la famosa operazione agli occhi di Chiofalo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I due ormai sembrano neanche parlarsi più, comunicano solo attraverso comunicati su Instagram taggandosi l’uno con l’altra.

Il bello è che entrambi hanno reso i profili privati, quasi a voler nascondere questa faida pubblica.

Vi avevamo raccontato già tutto quello che c’è da sapere sull’intervento a cui si è sottoposto l’influencer, ex concorrente di Temptation Island e La Pupa E Il Secchione: Chiofalo ha subito un’operazione tremenda per cambiare il colore degli occhi, a quanto pare accompagnato dalla troupe de Le Iene.

Drusilla Gucci si era scagliata contro la decisione del fidanzato, per lei qualcosa di inaccettabile.

Ma ora il limite del semplice scambio di opinioni è stato superato, è guerra aperta tra i due.

“Sei una hater!” “Ma guardati allo specchio!” Chiofalo e Gucci senza esclusione di colpi

Nel tardo pomeriggio di ieri, Francesco Chiofalo aveva rivelato la sua nuova routine di convalescenza, fatta di cortisonici e antibiotici per gli occhi e in un box domande ha risposto ad alcune curiosità dei suoi followers.

Confessa di non riuscire a scrivere, infatti a rispondere alle domande (in un perfetto italiano che forse aveva insospettito i fan) è un amico di Francesco.

E se è pur vero che l’ambasciatore non porta pena, le parole riservate alla fidanzata Drusilla Gucci sono piene di rancore.

Chiofalo la definisce addirittura la sua prima hater e la accusa di cercare popolarità attraverso i post contro di lui.

Insomma secondo Francesco, queste accuse di Drusilla nei suoi confronti, preoccupata per la sua salute fisica e mentale, stanno minando la loro serenità.

La risposta di Drusilla non si è fatta attendere.

Stavolta è lei che rimbalza le accuse: dopotutto non è lei che ha deciso di fare un‘operazione pericolosa insieme a una troupe televisiva per ottenere ancora più popolarità a scapito della sua stessa salute.

La scrittrice e modella infatti non accetta che il fidanzato rischi la cecità pur di essere famoso e secondo lei è questo suo desiderio di apparire malsano ad aver minato il loro amore.

Dice infatti che anziché pensare al loro rapporto in crisi, lui ha deciso di cambiare colore degli occhi.

E che è inutile che lui l’accusi di voler mettere in pubblica piazza i loro problemi, quando lui dice in pubblico pure quanti peli ha (parole sue!)

Poi lancia una stoccata coi fiocchi: